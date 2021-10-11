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Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото
Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото
В химии были отмечены исследования по синтезу сложных молекул, в физиологии – открытие новых нервных рецепторов, в физике – модели глобального потепления, а в... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:25+0400
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Лауреатами по химии стали немецкий ученый Бениамин Лист и американец Давид Макмиллан, а создание нового типа органических катализаторов для получения сложных асимметричных молекул, важных в фармацевтике и других технологиях.Нобелевскую премию по физике получил японский ученый (работающий в США) Сюкуро Манабэ, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи, за расчеты физических моделей глобального потепления.Премию по литературе получил Абдулразак Гурна – выходец из Танзании, живущий в Великобритании, представитель литературы постколониализма (лучше всего известной русскоязычному читателю по книгам Салмана Рушди).Премию мира получили российский оппозиционный журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и американская журналистка филиппинского происхождения Мария Ресса.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, нобелевская премия, фото

Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото

14:25 11.10.2021 (обновлено: 14:40 11.10.2021)
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В химии были отмечены исследования по синтезу сложных молекул, в физиологии – открытие новых нервных рецепторов, в физике – модели глобального потепления, а в литературе – направление постколониализма. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лауреатов Нобелевской премии
Лауреатами по химии стали немецкий ученый Бениамин Лист и американец Давид Макмиллан, а создание нового типа органических катализаторов для получения сложных асимметричных молекул, важных в фармацевтике и других технологиях.
Нобелевскую премию по физике получил японский ученый (работающий в США) Сюкуро Манабэ, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи, за расчеты физических моделей глобального потепления.
Премию по литературе получил Абдулразак Гурна – выходец из Танзании, живущий в Великобритании, представитель литературы постколониализма (лучше всего известной русскоязычному читателю по книгам Салмана Рушди).
Премию мира получили российский оппозиционный журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и американская журналистка филиппинского происхождения Мария Ресса.
© REUTERS / Handouts

На комбинированном изображении показаны восемь лауреатов Нобелевских премий 2021 года по медицине, химии, физике и литературе. Слева направо вверх-вниз: лауреаты Нобелевской премии по медицине Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус; лауреаты Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн; лауреаты Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан; лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна

На комбинированном изображении показаны восемь лауреатов Нобелевских премий 2021 года по медицине, химии, физике и литературе. Слева направо вверх-вниз: лауреаты Нобелевской премии по медицине Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус; лауреаты Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн; лауреаты Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан; лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна - Sputnik Грузия
1/14
© REUTERS / Handouts

На комбинированном изображении показаны восемь лауреатов Нобелевских премий 2021 года по медицине, химии, физике и литературе. Слева направо вверх-вниз: лауреаты Нобелевской премии по медицине Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус; лауреаты Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн; лауреаты Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан; лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна

© REUTERS / Wolfgang Rattay

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии за разработку асимметричного органокатализа

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии за разработку асимметричного органокатализа - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Wolfgang Rattay

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии за разработку асимметричного органокатализа

© REUTERS / Mike Segar

Метеоролог из Принстонского университета профессор Сюкуро Манабе, получивший долю Нобелевской премии 2021 года по физике, на пресс-конференции

Метеоролог из Принстонского университета профессор Сюкуро Манабе, получивший долю Нобелевской премии 2021 года по физике, на пресс-конференции - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Mike Segar

Метеоролог из Принстонского университета профессор Сюкуро Манабе, получивший долю Нобелевской премии 2021 года по физике, на пресс-конференции

© REUTERS / Fabian Bimmer

Немец Клаус Хассельманн со своей женой Сюзанной и дочерью Аннет позирует на камеру после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в своем доме в Гамбурге

Немец Клаус Хассельманн со своей женой Сюзанной и дочерью Аннет позирует на камеру после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в своем доме в Гамбурге - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Fabian Bimmer

Немец Клаус Хассельманн со своей женой Сюзанной и дочерью Аннет позирует на камеру после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в своем доме в Гамбурге

© AP Photo / John Minchillo

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Принстонского университета Эрик Фрэнсис Вишаус, биолог, Джозеф Хутон Тейлор-младший, астрофизик, Дэвид В.К. Макмиллан, Дункан Холдейн, физик, Ангус Дитон, экономист, и Кристофер Симс, экономист, поднимают бокалы в честь Макмиллана, одного из двух лауреатов Нобелевской премии по химии, в Принстонском университете

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Принстонского университета Эрик Фрэнсис Вишаус, биолог, Джозеф Хутон Тейлор-младший, астрофизик, Дэвид В.К. Макмиллан, Дункан Холдейн, физик, Ангус Дитон, экономист, и Кристофер Симс, экономист, поднимают бокалы в честь Макмиллана, одного из двух лауреатов Нобелевской премии по химии, в Принстонском университете - Sputnik Грузия
5/14
© AP Photo / John Minchillo

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Принстонского университета Эрик Фрэнсис Вишаус, биолог, Джозеф Хутон Тейлор-младший, астрофизик, Дэвид В.К. Макмиллан, Дункан Холдейн, физик, Ангус Дитон, экономист, и Кристофер Симс, экономист, поднимают бокалы в честь Макмиллана, одного из двух лауреатов Нобелевской премии по химии, в Принстонском университете

© REUTERS / Henry Nicholls

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, в своем доме в Кентербери в Великобритании

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, в своем доме в Кентербери в Великобритании - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Henry Nicholls

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, в своем доме в Кентербери в Великобритании

© AFP / Alberto Pizzoli

Итальянский ученый и физик Джорджио Паризи открывает бутылку вина, празднуя победу с коллегами

Итальянский ученый и физик Джорджио Паризи открывает бутылку вина, празднуя победу с коллегами - Sputnik Грузия
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© AFP / Alberto Pizzoli

Итальянский ученый и физик Джорджио Паризи открывает бутылку вина, празднуя победу с коллегами

© REUTERS / Eduardo Munoz

Профессор Принстонского университета шотландского происхождения Дэвид В.К. Макмиллан, получивший Нобелевскую премию 2021 года по химии года вместе с Бенджамином Листом за развитие асимметричного органокатализа

Профессор Принстонского университета шотландского происхождения Дэвид В.К. Макмиллан, получивший Нобелевскую премию 2021 года по химии года вместе с Бенджамином Листом за развитие асимметричного органокатализа - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Eduardo Munoz

Профессор Принстонского университета шотландского происхождения Дэвид В.К. Макмиллан, получивший Нобелевскую премию 2021 года по химии года вместе с Бенджамином Листом за развитие асимметричного органокатализа

© AP Photo / Seth Wenig

Сюкуро Манабе разговаривает с журналистами в своем доме в Принстоне.

Манабе и двое других ученых получили Нобелевскую премию по физике за работу, которая обнаружила порядок в кажущемся беспорядке, помогая объяснять и предсказывать сложных сил природы, включая расширение нашего понимания изменения климата

Сюкуро Манабе разговаривает с журналистами в своем доме в Принстоне.Манабе и двое других ученых получили Нобелевскую премию по физике за работу, которая обнаружила порядок в кажущемся беспорядке, помогая объяснять и предсказывать сложных сил природы, включая расширение нашего понимания изменения климата - Sputnik Грузия
9/14
© AP Photo / Seth Wenig

Сюкуро Манабе разговаривает с журналистами в своем доме в Принстоне.

Манабе и двое других ученых получили Нобелевскую премию по физике за работу, которая обнаружила порядок в кажущемся беспорядке, помогая объяснять и предсказывать сложных сил природы, включая расширение нашего понимания изменения климата

© REUTERS / Wolfgang Rattay

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии года за разработку асимметричного органокатализа

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии года за разработку асимметричного органокатализа - Sputnik Грузия
10/14
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии года за разработку асимметричного органокатализа

© REUTERS / Remo Casilli

Лауреат Нобелевской премии по физике итальянский ученый Джорджио Паризи делает селфи со своими коллегами в Риме

Лауреат Нобелевской премии по физике итальянский ученый Джорджио Паризи делает селфи со своими коллегами в Риме - Sputnik Грузия
11/14
© REUTERS / Remo Casilli

Лауреат Нобелевской премии по физике итальянский ученый Джорджио Паризи делает селфи со своими коллегами в Риме

© AP Photo / Derrick Tuskan

Американец армянского происхождения Ардем Патапутян позирует фотографу в своем офисе, держа в руках модель протеина Piezo в Центре неврологии Дорриса.

Ученые Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения

Американец армянского происхождения Ардем Патапутян позирует фотографу в своем офисе, держа в руках модель протеина Piezo в Центре неврологии Дорриса.Ученые Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения - Sputnik Грузия
12/14
© AP Photo / Derrick Tuskan

Американец армянского происхождения Ардем Патапутян позирует фотографу в своем офисе, держа в руках модель протеина Piezo в Центре неврологии Дорриса.

Ученые Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения

© REUTERS / Fabian Bimmer

Герман Клаус Хассельман после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в Институте Макса Планка в Гамбурге. Ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию 2021 года по физике за их "новаторский вклад в развитие науки". наше понимание сложных физических систем "

Герман Клаус Хассельман после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в Институте Макса Планка в Гамбурге. Ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию 2021 года по физике за их &quot;новаторский вклад в развитие науки&quot;. наше понимание сложных физических систем &quot; - Sputnik Грузия
13/14
© REUTERS / Fabian Bimmer

Герман Клаус Хассельман после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в Институте Макса Планка в Гамбурге. Ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию 2021 года по физике за их "новаторский вклад в развитие науки". наше понимание сложных физических систем "

© AP Photo / Patrick Semansky

Медаль Нобелевской премии мира 1936 года

Нобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества

Медаль Нобелевской премии мира 1936 годаНобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества - Sputnik Грузия
14/14
© AP Photo / Patrick Semansky

Медаль Нобелевской премии мира 1936 года

Нобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества

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