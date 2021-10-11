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Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото

Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото

В химии были отмечены исследования по синтезу сложных молекул, в физиологии – открытие новых нервных рецепторов, в физике – модели глобального потепления, а в... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T14:25+0400

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Лауреатами по химии стали немецкий ученый Бениамин Лист и американец Давид Макмиллан, а создание нового типа органических катализаторов для получения сложных асимметричных молекул, важных в фармацевтике и других технологиях.Нобелевскую премию по физике получил японский ученый (работающий в США) Сюкуро Манабэ, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи, за расчеты физических моделей глобального потепления.Премию по литературе получил Абдулразак Гурна – выходец из Танзании, живущий в Великобритании, представитель литературы постколониализма (лучше всего известной русскоязычному читателю по книгам Салмана Рушди).Премию мира получили российский оппозиционный журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и американская журналистка филиппинского происхождения Мария Ресса.

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