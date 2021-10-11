Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото
На комбинированном изображении показаны восемь лауреатов Нобелевских премий 2021 года по медицине, химии, физике и литературе. Слева направо вверх-вниз: лауреаты Нобелевской премии по медицине Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус; лауреаты Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн; лауреаты Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан; лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна
На комбинированном изображении показаны восемь лауреатов Нобелевских премий 2021 года по медицине, химии, физике и литературе. Слева направо вверх-вниз: лауреаты Нобелевской премии по медицине Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус; лауреаты Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн; лауреаты Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан; лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна
Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии за разработку асимметричного органокатализа
Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии за разработку асимметричного органокатализа
Метеоролог из Принстонского университета профессор Сюкуро Манабе, получивший долю Нобелевской премии 2021 года по физике, на пресс-конференции
Метеоролог из Принстонского университета профессор Сюкуро Манабе, получивший долю Нобелевской премии 2021 года по физике, на пресс-конференции
Немец Клаус Хассельманн со своей женой Сюзанной и дочерью Аннет позирует на камеру после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в своем доме в Гамбурге
Немец Клаус Хассельманн со своей женой Сюзанной и дочерью Аннет позирует на камеру после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в своем доме в Гамбурге
Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Принстонского университета Эрик Фрэнсис Вишаус, биолог, Джозеф Хутон Тейлор-младший, астрофизик, Дэвид В.К. Макмиллан, Дункан Холдейн, физик, Ангус Дитон, экономист, и Кристофер Симс, экономист, поднимают бокалы в честь Макмиллана, одного из двух лауреатов Нобелевской премии по химии, в Принстонском университете
Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Принстонского университета Эрик Фрэнсис Вишаус, биолог, Джозеф Хутон Тейлор-младший, астрофизик, Дэвид В.К. Макмиллан, Дункан Холдейн, физик, Ангус Дитон, экономист, и Кристофер Симс, экономист, поднимают бокалы в честь Макмиллана, одного из двух лауреатов Нобелевской премии по химии, в Принстонском университете
Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, в своем доме в Кентербери в Великобритании
Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года, в своем доме в Кентербери в Великобритании
Итальянский ученый и физик Джорджио Паризи открывает бутылку вина, празднуя победу с коллегами
Итальянский ученый и физик Джорджио Паризи открывает бутылку вина, празднуя победу с коллегами
Профессор Принстонского университета шотландского происхождения Дэвид В.К. Макмиллан, получивший Нобелевскую премию 2021 года по химии года вместе с Бенджамином Листом за развитие асимметричного органокатализа
Профессор Принстонского университета шотландского происхождения Дэвид В.К. Макмиллан, получивший Нобелевскую премию 2021 года по химии года вместе с Бенджамином Листом за развитие асимметричного органокатализа
Сюкуро Манабе разговаривает с журналистами в своем доме в Принстоне.
Манабе и двое других ученых получили Нобелевскую премию по физике за работу, которая обнаружила порядок в кажущемся беспорядке, помогая объяснять и предсказывать сложных сил природы, включая расширение нашего понимания изменения климата
Сюкуро Манабе разговаривает с журналистами в своем доме в Принстоне.
Манабе и двое других ученых получили Нобелевскую премию по физике за работу, которая обнаружила порядок в кажущемся беспорядке, помогая объяснять и предсказывать сложных сил природы, включая расширение нашего понимания изменения климата
Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии года за разработку асимметричного органокатализа
Немецкий ученый Бенджамин Лист, который вместе с Дэвидом Макмилланом получил Нобелевскую премию 2021 года по химии года за разработку асимметричного органокатализа
Лауреат Нобелевской премии по физике итальянский ученый Джорджио Паризи делает селфи со своими коллегами в Риме
Лауреат Нобелевской премии по физике итальянский ученый Джорджио Паризи делает селфи со своими коллегами в Риме
Американец армянского происхождения Ардем Патапутян позирует фотографу в своем офисе, держа в руках модель протеина Piezo в Центре неврологии Дорриса.
Ученые Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения
Американец армянского происхождения Ардем Патапутян позирует фотографу в своем офисе, держа в руках модель протеина Piezo в Центре неврологии Дорриса.
Ученые Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине за открытия, касающиеся того, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения
Герман Клаус Хассельман после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в Институте Макса Планка в Гамбурге. Ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию 2021 года по физике за их "новаторский вклад в развитие науки". наше понимание сложных физических систем "
Герман Клаус Хассельман после получения Нобелевской премии по физике 2021 года в Институте Макса Планка в Гамбурге. Ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию 2021 года по физике за их "новаторский вклад в развитие науки". наше понимание сложных физических систем "
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года
Нобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года
Нобелевская премия одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества