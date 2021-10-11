https://sputnik-georgia.ru/20211011/pashinyan-vstretitsya-s-putinym-v-moskve--260450807.html

Пашинян встретится с Путиным в Москве

Пашинян встретится с Путиным в Москве

В ходе переговоров будут затронуты вопросы, касающиеся ситуации вокруг Нагорного Карабаха 11.10.2021, Sputnik Грузия

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армения

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 11 окт - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября отправится с визитом в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.Стороны обсудят ход реализации трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также будут затронуты вопросы укрепления стабильности в регионе, восстановления экономических связей, происходящие процессы.Президенты двух стран обсудят также повестку двусторонних союзнических отношений и вопросы дальнейшего сотрудничества в интеграционных объединениях на Евразийском пространстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, владимир путин, армения, никол пашинян