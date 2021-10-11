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Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года
Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года
Снижение финансирования вызвано ожиданием смягчения уровня распространения коронавируса и снижением загруженности госпитального сектора, заявили в Минрздраве 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T09:01+0400
2021-10-11T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Согласно проекту госбюджета на 2022 год ассигнования на нужды здравоохранения снижаются на 276,6 миллиона лари до 1,73 миллиарда лари, говорится в пояснительной записке к документу.По мнению заместителя главы Минфина Тамар Габуния, снижение финансирования вызвано ожиданием смягчения уровня распространения коронавируса и снижением загруженности госпитального сектора.В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.) составлял 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в будущем году составит 500 миллионов.Мобилизация основных средств для закупки дополнительных доз вакцин произойдет в рамках кредитных проектов Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2022 год для доработки 18 октября &gt;&gt;Проект бюджета на 2022 год в настоящее время рассматривают в парламенте Грузии комитеты, фракции и политические группы. После на заседании 18 октября финансово-бюджетный комитет подытожит все замечания и отправит проект на доработку в Минфин Грузии.Согласно законодательству, депутаты смогут еще раз пересмотреть проект и высказать свои замечания, а в конце года состоится окончательное рассмотрение и принятие проекта госбюджета на 2022 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, бюджет грузии, коронавирус covid-19, экономика, общество

Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года

09:01 11.10.2021 (обновлено: 13:31 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Снижение финансирования вызвано ожиданием смягчения уровня распространения коронавируса и снижением загруженности госпитального сектора, заявили в Минрздраве
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Согласно проекту госбюджета на 2022 год ассигнования на нужды здравоохранения снижаются на 276,6 миллиона лари до 1,73 миллиарда лари, говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению заместителя главы Минфина Тамар Габуния, снижение финансирования вызвано ожиданием смягчения уровня распространения коронавируса и снижением загруженности госпитального сектора.

"В этом году в Грузии интенсивно проводится вакцинация населения и исходя из этого тяжелое течение пандемии должно смягчиться. Исходя из того, что у нас нет ожидания такой большой нагрузки, это отразилось и на бюджетных параметрах", - заявила Габуния журналистам.

В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.) составлял 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в будущем году составит 500 миллионов.
Мобилизация основных средств для закупки дополнительных доз вакцин произойдет в рамках кредитных проектов Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.
Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2022 год для доработки 18 октября >>
Проект бюджета на 2022 год в настоящее время рассматривают в парламенте Грузии комитеты, фракции и политические группы. После на заседании 18 октября финансово-бюджетный комитет подытожит все замечания и отправит проект на доработку в Минфин Грузии.
Согласно законодательству, депутаты смогут еще раз пересмотреть проект и высказать свои замечания, а в конце года состоится окончательное рассмотрение и принятие проекта госбюджета на 2022 год.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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