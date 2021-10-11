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Президент Грузии отправилась в Австрию
Президент Грузии отправилась в Австрию
В Вене также запланирована встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ 11.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
австрия
визит
вена
внешняя политика грузии
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник отправилась в Австрию с официальном визитом, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.Свой визит в Вену президент начнет со встречи с работающими в Австрии грузинами. Во встрече примут участие представители сферы искусства и медицины.Во вторник, 12 октября, в президентском дворце Габсбургов состоится официальная церемония встречи президента Грузии, после чего пройдет встреча глав государств двух стран тет-а-тет.Запланирована встреча президента Австрии Александера Ван дер Беллена и президента Зурабишвили вместе с членами делегации в расширенном формате. Президенты также сделают совместное заявление для прессы.В рамках визита состоится встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, после чего они вместе с женщинами-послами осмотрят фотовыставку под названием "Женщины за мир", посвященную австрийской писательнице и деятелю международного пацифистского движения Берте фон Зутнер.Кроме того, Зурабишвили откроет Грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/premer-gruzii-provel-vstrechi-s-liderami-avstrii-turtsii-i-moldovy-259788679.html
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грузия, австрия, визит, вена, внешняя политика грузии, саломе зурабишвили

Президент Грузии отправилась в Австрию

16:14 11.10.2021 (обновлено: 17:10 11.10.2021)
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© photo : press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo : press-service of the President of Georgia
В Вене также запланирована встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник отправилась в Австрию с официальном визитом, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.
Свой визит в Вену президент начнет со встречи с работающими в Австрии грузинами. Во встрече примут участие представители сферы искусства и медицины.
Во вторник, 12 октября, в президентском дворце Габсбургов состоится официальная церемония встречи президента Грузии, после чего пройдет встреча глав государств двух стран тет-а-тет.
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Запланирована встреча президента Австрии Александера Ван дер Беллена и президента Зурабишвили вместе с членами делегации в расширенном формате. Президенты также сделают совместное заявление для прессы.
В рамках визита состоится встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, после чего они вместе с женщинами-послами осмотрят фотовыставку под названием "Женщины за мир", посвященную австрийской писательнице и деятелю международного пацифистского движения Берте фон Зутнер.
Кроме того, Зурабишвили откроет Грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.
Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.
Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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