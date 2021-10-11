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Президент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Президент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Речь идет о выявлении и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал, подчеркнул Путин 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T17:31+0400
2021-10-11T17:31+0400
2021-10-11T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Противостояние угрозе опасных инфекций невозможно без реального международного взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.Глава России в понедельник обратился с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.Он отметил, что речь идет не только о согласовании стратегических подходов, но и об отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал.По словам президента, учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, а также определить оптимальные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин, новости из россии, эпидемия
Президент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
Речь идет о выявлении и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал, подчеркнул Путин
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Противостояние угрозе опасных инфекций невозможно без реального международного взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости
.
Глава России в понедельник обратился с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
"В последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб к противостоянию угрозе опасных инфекционных заболеваний. Очевидно, что эффективное решение этой задачи невозможно без реального международного взаимодействия - это в полной мере подтверждает опыт борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Он отметил, что речь идет не только о согласовании стратегических подходов, но и об отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал.
По словам президента, учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, а также определить оптимальные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
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