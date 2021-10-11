https://sputnik-georgia.ru/20211011/prezident-rossii-prizval-k-mezhdunarodnomu-vzaimodeystviyu-v-borbe-s-infektsiyami-260445800.html

Президент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями

Президент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями

Речь идет о выявлении и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал, подчеркнул Путин 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T17:31+0400

2021-10-11T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Противостояние угрозе опасных инфекций невозможно без реального международного взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.Глава России в понедельник обратился с приветствием к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.Он отметил, что речь идет не только о согласовании стратегических подходов, но и об отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекции, имеющих пандемический потенциал.По словам президента, учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, а также определить оптимальные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, владимир путин, новости из россии, эпидемия