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Сборная Грузии по футболу несет потери перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Косово
Сборная Грузии по футболу несет потери перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Косово
Капитан сборной и опорный полузащитник пропустят матч из-за дисквалификации 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T12:08+0400
2021-10-11T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу не сможет рассчитывать на трех игроков в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Капитан сборной Джаба Канкава и опорный полузащитник Георгий Абурджания пропустят матч из-за дисквалификации. В недавнем матче против Греции (0:2) оба футболиста получили желтые карточки. Также на поле в Приштине не выйдет нападающий Георгий Микаутадзе, получивший в том же матче с Грецией повреждение. В то же время дисквалификация закончилась у двух защитников сборной – Гурама Кашия и Григола Чабрадзе. Вполне возможно, что оба футболиста выйдут в основе на матч против Косово.К предстоящей отборочной встрече готовятся 22 футболиста национальной сборной.Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат мира по футболу, косово

Сборная Грузии по футболу несет потери перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Косово

12:08 11.10.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovСборная Армении по футболу на тренировке перед матчем с командой Грузии
Сборная Армении по футболу на тренировке перед матчем с командой Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Капитан сборной и опорный полузащитник пропустят матч из-за дисквалификации
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу не сможет рассчитывать на трех игроков в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, говорится в сообщении на сайте ФФГ.
Капитан сборной Джаба Канкава и опорный полузащитник Георгий Абурджания пропустят матч из-за дисквалификации. В недавнем матче против Греции (0:2) оба футболиста получили желтые карточки. Также на поле в Приштине не выйдет нападающий Георгий Микаутадзе, получивший в том же матче с Грецией повреждение.
© Sputnik / Levan AvlabreliТренировка сборной Грузии по футболу перед матчем с Андоррой
Тренировка сборной Грузии по футболу перед матчем с Андоррой - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Тренировка сборной Грузии по футболу перед матчем с Андоррой
© Sputnik / Levan Avlabreli
В то же время дисквалификация закончилась у двух защитников сборной – Гурама Кашия и Григола Чабрадзе. Вполне возможно, что оба футболиста выйдут в основе на матч против Косово.
К предстоящей отборочной встрече готовятся 22 футболиста национальной сборной.
Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.
В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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