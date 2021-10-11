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Сербская армия получит новейшее вооружение из России
Сербская армия получит новейшее вооружение из России
Сербская армия станет сильнее, уверен глава российского МВД 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T11:22+0400
2021-10-11T11:22+0400
2021-10-11T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сербская армия и полиция получат новейшие оборудование и вооружение из России, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин в интервью РИА Новости.Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира>>Вооружения будут доставлены в Сербию согласно имеющимся договоренностям и контрактам.Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, новости из россии
Сербская армия получит новейшее вооружение из России
Сербская армия станет сильнее, уверен глава российского МВД
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik
. Сербская армия и полиция получат новейшие оборудование и вооружение из России, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин в интервью РИА Новости
.
Вооружения будут доставлены в Сербию согласно имеющимся договоренностям и контрактам.
"Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция (Сербии – ред.) станет намного сильнее... Знаете и сами, об этом не можем говорить до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства РФ", – заявил сербский министр агентству.
Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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