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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 11-17 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 11-17 октября
Эта неделя в столице по сравнению в предыдущими будет относительно теплой – столбик термометра поднимется до 20 градусов 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду – будет и пасмурно, и временами ясно.В понедельник, 11 октября, в столице ожидается преимущественно солнечная и частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:26.Во вторник, 12 октября, в Тбилиси в первой половине дня ожидается ясная погода, а со второй половины дня облачная.Восход солнца будет в 07:08. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:25.В среду, 13 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 07:10.Минимальная температура воздуха ночью – плюс 12 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:23.В четверг, 14 октября, в столице Грузии синоптики обещают частично облачную, частично ясную погоду. Восход солнца в 07:11.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов. А днем – максимум 24 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:22.В пятницу, 15 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Восход солнца будет в 07:12. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 13 градусов, а днем – максимум 21 градус тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси в 18:20.В субботу, 16 октября, в Тбилиси погода сохранится теплой, преимущественно ясной, к вечеру небольшая облачность. Восход солнца в 07:13. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется максимум до 22 градусов тепла.Закат в Тбилиси будет в 18:18.В воскресенье, 17 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют частично облачную погоду.Восход солнца в 07:14.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов. Днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.Закат в Тбилиси в 18:17.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, погода

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 11-17 октября

11:07 11.10.2021 (обновлено: 11:12 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси - вид на статую Мать Грузия и на крепость Нарикала
Тбилиси - вид на статую Мать Грузия и на крепость Нарикала - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Эта неделя в столице по сравнению в предыдущими будет относительно теплой – столбик термометра поднимется до 20 градусов
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду – будет и пасмурно, и временами ясно.
В понедельник, 11 октября, в столице ожидается преимущественно солнечная и частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:26.
Во вторник, 12 октября, в Тбилиси в первой половине дня ожидается ясная погода, а со второй половины дня облачная.
Восход солнца будет в 07:08.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:25.
В среду, 13 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду.
Восход солнца будет в 07:10.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 12 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:23.
В четверг, 14 октября, в столице Грузии синоптики обещают частично облачную, частично ясную погоду.
Восход солнца в 07:11.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов. А днем – максимум 24 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:22.
В пятницу, 15 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность.
Восход солнца будет в 07:12.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 13 градусов, а днем – максимум 21 градус тепла.
Скорость ветра 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси в 18:20.
В субботу, 16 октября, в Тбилиси погода сохранится теплой, преимущественно ясной, к вечеру небольшая облачность.
Восход солнца в 07:13.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется максимум до 22 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:18.
В воскресенье, 17 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют частично облачную погоду.
Восход солнца в 07:14.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов. Днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси в 18:17.
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