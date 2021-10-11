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Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми. В столице Аджарии люди продолжают нести цветы и игрушки к... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T12:34+0400
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В результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей. Полиция уже задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото 12:34 11.10.2021 (обновлено: 12:50 11.10.2021)
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми. В столице Аджарии люди продолжают нести цветы и игрушки к месту гибели тех, кто оказался под развалинами здания
В результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей. Полиция уже задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Вся Грузия 11 октября оплакивает погибших в результате обвала жилого дома в Батуми. В самом курортном городе местные жители несут цветы и игрушки к импровизированной "стене памяти".
Вся Грузия 11 октября оплакивает погибших в результате обвала жилого дома в Батуми. В самом курортном городе местные жители несут цветы и игрушки к импровизированной "стене памяти".
© photo: Sputnik / Stringer
В результате обрушения одного из подъездов пятиэтажки, над которой еще была надстройка в виде двух этажей, погибли 9 человек.
В результате обрушения одного из подъездов пятиэтажки, над которой еще была надстройка в виде двух этажей, погибли 9 человек.
© photo: Sputnik / Stringer
Среди погибших в результате катастрофы в Батуми - трое детей.
Среди погибших в результате катастрофы в Батуми - трое детей.
© photo: Sputnik / Stringer
Один из тех, кого удалось извлечь из-под завалов здания, выжил, проведя девять часов между обломками. Теперь он в больнице.
Один из тех, кого удалось извлечь из-под завалов здания, выжил, проведя девять часов между обломками. Теперь он в больнице.
© photo: Sputnik / Stringer
Ведется следствие по делу. Задержано три человека - хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих.
Ведется следствие по делу. Задержано три человека - хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих.
© photo: Sputnik / Stringer
Как выяснило следствие, на первом этаже в ходе ремонтных работ были разрушены несущие конструкции, что повлекло за собой обрушение всего подъезда.
Как выяснило следствие, на первом этаже в ходе ремонтных работ были разрушены несущие конструкции, что повлекло за собой обрушение всего подъезда.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь же остается только хранить память о погибших.
Теперь же остается только хранить память о погибших.
© photo: Sputnik / Stringer
Из-за трагедии в Батуми местные власти решили проверить другие здания в районе на предмет прочности конструкции.
Из-за трагедии в Батуми местные власти решили проверить другие здания в районе на предмет прочности конструкции.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако проблема пристроек, надстроек и перепланировки внутренних помещений в жилых зданиях касается не только Батуми, но и других городов Грузии, в том числе и Тбилиси.
Однако проблема пристроек, надстроек и перепланировки внутренних помещений в жилых зданиях касается не только Батуми, но и других городов Грузии, в том числе и Тбилиси.