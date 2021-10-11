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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
https://sputnik-georgia.ru/20211011/traurnaya-aktsiya-po-pogibshim-v-batumi---foto-260428778.html
Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми. В столице Аджарии люди продолжают нести цветы и игрушки к... 11.10.2021, Sputnik Грузия
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В результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей. Полиция уже задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, батуми, батуми, новости в фотографиях, обрушение жилого дома в батуми, фото

Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото

12:34 11.10.2021 (обновлено: 12:50 11.10.2021)
180
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми. В столице Аджарии люди продолжают нести цветы и игрушки к месту гибели тех, кто оказался под развалинами здания
В результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей. Полиция уже задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.
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© photo: Sputnik / Stringer

Вся Грузия 11 октября оплакивает погибших в результате обвала жилого дома в Батуми. В самом курортном городе местные жители несут цветы и игрушки к импровизированной "стене памяти".

Вся Грузия 11 октября оплакивает погибших в результате обвала жилого дома в Батуми. В самом курортном городе местные жители несут цветы и игрушки к импровизированной &quot;стене памяти&quot;. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Вся Грузия 11 октября оплакивает погибших в результате обвала жилого дома в Батуми. В самом курортном городе местные жители несут цветы и игрушки к импровизированной "стене памяти".

© photo: Sputnik / Stringer

В результате обрушения одного из подъездов пятиэтажки, над которой еще была надстройка в виде двух этажей, погибли 9 человек.

В результате обрушения одного из подъездов пятиэтажки, над которой еще была надстройка в виде двух этажей, погибли 9 человек. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

В результате обрушения одного из подъездов пятиэтажки, над которой еще была надстройка в виде двух этажей, погибли 9 человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди погибших в результате катастрофы в Батуми - трое детей.

Среди погибших в результате катастрофы в Батуми - трое детей. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Среди погибших в результате катастрофы в Батуми - трое детей.

© photo: Sputnik / Stringer

Один из тех, кого удалось извлечь из-под завалов здания, выжил, проведя девять часов между обломками. Теперь он в больнице.

Один из тех, кого удалось извлечь из-под завалов здания, выжил, проведя девять часов между обломками. Теперь он в больнице. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Один из тех, кого удалось извлечь из-под завалов здания, выжил, проведя девять часов между обломками. Теперь он в больнице.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведется следствие по делу. Задержано три человека - хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих.

Ведется следствие по делу. Задержано три человека - хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Ведется следствие по делу. Задержано три человека - хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих.

© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснило следствие, на первом этаже в ходе ремонтных работ были разрушены несущие конструкции, что повлекло за собой обрушение всего подъезда.

Как выяснило следствие, на первом этаже в ходе ремонтных работ были разрушены несущие конструкции, что повлекло за собой обрушение всего подъезда. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснило следствие, на первом этаже в ходе ремонтных работ были разрушены несущие конструкции, что повлекло за собой обрушение всего подъезда.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь же остается только хранить память о погибших.

Теперь же остается только хранить память о погибших. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь же остается только хранить память о погибших.

© photo: Sputnik / Stringer

Из-за трагедии в Батуми местные власти решили проверить другие здания в районе на предмет прочности конструкции.

Из-за трагедии в Батуми местные власти решили проверить другие здания в районе на предмет прочности конструкции. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Из-за трагедии в Батуми местные власти решили проверить другие здания в районе на предмет прочности конструкции.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако проблема пристроек, надстроек и перепланировки внутренних помещений в жилых зданиях касается не только Батуми, но и других городов Грузии, в том числе и Тбилиси.

Однако проблема пристроек, надстроек и перепланировки внутренних помещений в жилых зданиях касается не только Батуми, но и других городов Грузии, в том числе и Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Однако проблема пристроек, надстроек и перепланировки внутренних помещений в жилых зданиях касается не только Батуми, но и других городов Грузии, в том числе и Тбилиси.

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