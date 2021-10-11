https://sputnik-georgia.ru/20211011/traurnaya-aktsiya-po-pogibshim-v-batumi---foto-260428778.html

Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото

Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото

В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения дома в Батуми. В столице Аджарии люди продолжают нести цветы и игрушки к... 11.10.2021, Sputnik Грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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В результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей. Полиция уже задержала трех обвиняемых в трагедии – хозяина квартиры на первом этаже и двух нанятых им рабочих, которые разрушили несущую конструкцию. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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