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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
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Трейлер перевернулся на автомагистрали в Аджарии, есть пострадавшие
Трейлер перевернулся на автомагистрали в Аджарии, есть пострадавшие
Двое человек пострадали в результате ДТП с участием трех трайлеров и одной легковой машины в поселке Чакви.
2021-10-11T10:59+0400
2021-10-11T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Двое человек пострадали в результате ДТП с участием трех трейлеров и одной легковой машины в поселке Чакви (регион Аджария), сообщает Аджарское телевидение.Пострадавшие уже доставлены в клиники. Информации о состоянии их здоровья пока нет.Факт ДТП подтвердили Sputnik Грузия в МВД Грузии, но о деталях сообщать не стали.На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции, бригады спасателей и скорой медпомощи.Из-за аварии на автомагистрали большие пробки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Трейлер перевернулся на автомагистрали в Аджарии, есть пострадавшие

10:59 11.10.2021 (обновлено: 13:35 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМашина полиции на трассе в Аджарии
Машина полиции на трассе в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На автомагистрали в Аджарии большие пробки из-за ДТП с участием трейлеров
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Двое человек пострадали в результате ДТП с участием трех трейлеров и одной легковой машины в поселке Чакви (регион Аджария), сообщает Аджарское телевидение.
Пострадавшие уже доставлены в клиники. Информации о состоянии их здоровья пока нет.
Факт ДТП подтвердили Sputnik Грузия в МВД Грузии, но о деталях сообщать не стали.
На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции, бригады спасателей и скорой медпомощи.
Из-за аварии на автомагистрали большие пробки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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