https://sputnik-georgia.ru/20211011/trayler-perevernulsya-na-avtomagistrali-v-adzharii-est-postradavshie-260426307.html

Трейлер перевернулся на автомагистрали в Аджарии, есть пострадавшие

Трейлер перевернулся на автомагистрали в Аджарии, есть пострадавшие

Двое человек пострадали в результате ДТП с участием трех трайлеров и одной легковой машины в поселке Чакви.

2021-10-11T10:59+0400

2021-10-11T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Двое человек пострадали в результате ДТП с участием трех трейлеров и одной легковой машины в поселке Чакви (регион Аджария), сообщает Аджарское телевидение.Пострадавшие уже доставлены в клиники. Информации о состоянии их здоровья пока нет.Факт ДТП подтвердили Sputnik Грузия в МВД Грузии, но о деталях сообщать не стали.На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции, бригады спасателей и скорой медпомощи.Из-за аварии на автомагистрали большие пробки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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