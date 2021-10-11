https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-shkolakh-i-sadakh-tbilisi-rastet-chislo-detey-na-karantine-gryadet-pyataya-volna-covid-260428615.html
В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
Прошла неделя и в столице Грузии из-за коронавируса начали повально закрываться детские сады и школы. Эпидемиологи бьют тревогу 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T12:39+0400
2021-10-11T12:39+0400
2021-10-11T14:11+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
детский сад
школа
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/13/240471374_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_7b62910c5c7629ce5753c87f41ff953d.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Агентство по управлению детскими садами Тбилиси.Как отмечают в Агентстве, государственные детские сады грузинской столицы работают с учетом рекомендаций, введенных Минздравом страны. Поэтому, согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования COVID-19, детский сад переходит в карантин, а лица, имеющие контакт с инфицированным, – в самоизоляцию.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которых учится более 61 тысячи детей.Распространение коронавируса наблюдается и в тбилисских школах. На сегодняшний день на дистанционный режим обучения перешли семь школ и 90 отдельных классов. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.Эпидемиологи не исключают введения новых ограничений, если ситуация не улучшится. К примеру, руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе считает, что это начало новой, пятой волны распространения коронавируса.Грузия летом пережила самую тяжелую для страны четвертую волну коронавируса. В день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев. Специалисты призывают граждан к вакцинации и соблюдению правил, чтобы пятая волна распространения коронавируса не была такой же сильной, как предыдущая.По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 1 530 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 635 тысяч случаев коронавируса, более 602 тысяч выздоровели, 9 269 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/13/240471374_249:179:1826:1362_1920x0_80_0_0_9e06b11d7f1b9bd6b6d335ede9c02f97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, детский сад, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
12:39 11.10.2021 (обновлено: 14:11 11.10.2021)
Прошла неделя и в столице Грузии из-за коронавируса начали повально закрываться детские сады и школы. Эпидемиологи бьют тревогу
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов, сообщает ИА "Новости-Грузия
" со ссылкой на Агентство по управлению детскими садами Тбилиси.
Как отмечают в Агентстве, государственные детские сады грузинской столицы работают с учетом рекомендаций, введенных Минздравом страны. Поэтому, согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования COVID-19, детский сад переходит в карантин, а лица, имеющие контакт с инфицированным, – в самоизоляцию.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которых учится более 61 тысячи детей.
Распространение коронавируса наблюдается и в тбилисских школах. На сегодняшний день на дистанционный режим обучения перешли семь школ и 90 отдельных классов. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.
Эпидемиологи не исключают введения новых ограничений, если ситуация не улучшится. К примеру, руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе считает, что это начало новой, пятой волны распространения коронавируса.
"Это очень тревожное увеличение случаев. По нашим прогнозам, этот рост мог быть в ноябре-декабре в виде пятой волны. Мы предполагали, что холодная погода поспособствует активизации периода респираторных заболеваний, однако увеличение случаев началось гораздо раньше", – сказал Чхаидзе.
Грузия летом пережила самую тяжелую для страны четвертую волну коронавируса. В день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев. Специалисты призывают граждан к вакцинации и соблюдению правил, чтобы пятая волна распространения коронавируса не была такой же сильной, как предыдущая.
По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 1 530 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 635 тысяч случаев коронавируса, более 602 тысяч выздоровели, 9 269 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.