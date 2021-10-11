https://sputnik-georgia.ru/20211011/velikobritaniya-otkrylas-dlya-grazhdan-gruzii-260429105.html

Великобритания открылась для граждан Грузии

Великобритания открылась для граждан Грузии

Для визитеров предусматривается 10-дневный карантин и два ПЦР-теста

2021-10-11T11:41+0400

2021-10-11T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.Согласно официальной информации правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".Согласно правилам, приехавшие из Грузии визитеры должны пройти в Великобритании обязательный 10-дневный карантин в гостинице и сдать два теста на коронавирус - все это обойдется в 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, великобритания, вакцинация от коронавируса