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Великобритания открылась для граждан Грузии
Великобритания открылась для граждан Грузии
Для визитеров предусматривается 10-дневный карантин и два ПЦР-теста
2021-10-11T11:41+0400
2021-10-11T11:41+0400
2021-10-11T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.Согласно официальной информации правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".Согласно правилам, приехавшие из Грузии визитеры должны пройти в Великобритании обязательный 10-дневный карантин в гостинице и сдать два теста на коронавирус - все это обойдется в 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, великобритания, вакцинация от коронавируса
Великобритания открылась для граждан Грузии
11:41 11.10.2021 (обновлено: 13:20 11.10.2021)
Приехавшим из Грузии придется раскошелиться на 2 285 фунтов - это стоимость 10-дневного карантина в гостинице и двух ПЦР-тестов
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.
Согласно официальной информации
правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".
Согласно правилам, приехавшие из Грузии визитеры должны пройти в Великобритании обязательный 10-дневный карантин в гостинице и сдать два теста на коронавирус - все это обойдется в 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.
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