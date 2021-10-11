Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211011/viktoriya-nuland-pribyla-v-moskvu-chto-na-povestke-260450316.html
Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T18:37+0400
2021-10-11T18:38+0400
россия
новости
в мире
сша
новости из россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22943/59/229435973_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_9f0ae28c92318b2cff4f846fc268e12f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, сообщает РИА Новости.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.Нуланд пробудет в столице России с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20170126/Viktorija-Nuland-namerena-pokinut-gosdep-SShA-234654755.html
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22943/59/229435973_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_93d5aa610b7b13e81cc39f4c937c2015.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, сша, новости из россии

Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?

18:37 11.10.2021 (обновлено: 18:38 11.10.2021)
174
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, сообщает РИА Новости.
Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
Нуланд пробудет в столице России с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд общается с журналистами - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2017
Виктория Нуланд намерена покинуть госдеп США
26 января 2017, 14:52
52
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.
Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Вчера"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана
ВчераЧисло выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля
ВчераТренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
ВчераЭпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
ВчераЧемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
ВчераВыставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
ВчераМигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
ВчераШота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
ВчераПосле батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
ВчераПашинян встретится с Путиным в Москве
ВчераСаакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
ВчераТбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
ВчераСтоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов
ВчераВ тюрьму к Саакашвили не пустили личного врача
ВчераКогда выйдет новый дешевый iPhone?
ВчераВиктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Вчера"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии
ВчераКонцерты в Грузии и пандемия!
ВчераПрезидент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями