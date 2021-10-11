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Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, сообщает РИА Новости.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.Нуланд пробудет в столице России с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Виктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
18:37 11.10.2021 (обновлено: 18:38 11.10.2021)
Нуланд встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, сообщает РИА Новости
.
Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
Нуланд пробудет в столице России с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.
Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
С 2019 года Нуланд находилась в "черном списке" Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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