Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211011/vyzov-prinyat-rossiyane-snimut-pervyy-v-mire-film-v-kosmose---video-260437987.html
"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео
"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео
Российские кинематографисты отправились на МКС снимать художественный фильм "Вызов". Смотрите в видео, как съемочную группу встретили на Международной... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:34+0400
2021-10-11T14:50+0400
россия
видео
мультимедиа
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260437801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f26afb07cdabdb7b186f524a6710cc87.jpg
Российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд займутся на МКС съемками первого художественного фильма в космосе. На минувшей неделе пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на МКС съемочную группу проекта "Вызов" и космонавта Антона Шкаплерова. К полету Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовились всего четыре месяца, опередив Тома Круза и американское NASA, которые планировали снять первый в мире фильм в космосе. В итоге первыми стали россияне с "Роскосмосом".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260437801_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_087bad98b46ce3bc7c5e50a05bdda82f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, мультимедиа, космос, видео

"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео

14:34 11.10.2021 (обновлено: 14:50 11.10.2021)
226
© video : Roscosmos / Ruptly / NASA
Российские кинематографисты отправились на МКС снимать художественный фильм "Вызов". Смотрите в видео, как съемочную группу встретили на Международной космической станции
Российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд займутся на МКС съемками первого художественного фильма в космосе. На минувшей неделе пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на МКС съемочную группу проекта "Вызов" и космонавта Антона Шкаплерова.
К полету Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовились всего четыре месяца, опередив Тома Круза и американское NASA, которые планировали снять первый в мире фильм в космосе. В итоге первыми стали россияне с "Роскосмосом".
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Вчера"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана
ВчераЧисло выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля
ВчераТренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
ВчераЭпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
ВчераЧемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
ВчераВыставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
ВчераМигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
ВчераШота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
ВчераПосле батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
ВчераПашинян встретится с Путиным в Москве
ВчераСаакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
ВчераТбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
ВчераСтоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов
ВчераВ тюрьму к Саакашвили не пустили личного врача
ВчераКогда выйдет новый дешевый iPhone?
ВчераВиктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Вчера"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии
ВчераКонцерты в Грузии и пандемия!
ВчераПрезидент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями