https://sputnik-georgia.ru/20211011/vyzov-prinyat-rossiyane-snimut-pervyy-v-mire-film-v-kosmose---video-260437987.html

"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео

"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео

Российские кинематографисты отправились на МКС снимать художественный фильм "Вызов". Смотрите в видео, как съемочную группу встретили на Международной... 11.10.2021, Sputnik Грузия

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Российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд займутся на МКС съемками первого художественного фильма в космосе. На минувшей неделе пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на МКС съемочную группу проекта "Вызов" и космонавта Антона Шкаплерова. К полету Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовились всего четыре месяца, опередив Тома Круза и американское NASA, которые планировали снять первый в мире фильм в космосе. В итоге первыми стали россияне с "Роскосмосом".

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россия, видео, мультимедиа, космос, видео