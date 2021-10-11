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"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео
"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео
Российские кинематографисты отправились на МКС снимать художественный фильм "Вызов". Смотрите в видео, как съемочную группу встретили на Международной... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:34+0400
2021-10-11T14:34+0400
2021-10-11T14:50+0400
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Российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд займутся на МКС съемками первого художественного фильма в космосе. На минувшей неделе пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на МКС съемочную группу проекта "Вызов" и космонавта Антона Шкаплерова. К полету Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовились всего четыре месяца, опередив Тома Круза и американское NASA, которые планировали снять первый в мире фильм в космосе. В итоге первыми стали россияне с "Роскосмосом".
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Sputnik Грузия
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россия, видео, мультимедиа, космос, видео
"Вызов" принят: россияне снимут первый в мире фильм в космосе - видео
14:34 11.10.2021 (обновлено: 14:50 11.10.2021)
Российские кинематографисты отправились на МКС снимать художественный фильм "Вызов". Смотрите в видео, как съемочную группу встретили на Международной космической станции
Российский режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд займутся на МКС съемками первого художественного фильма в космосе. На минувшей неделе пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на МКС съемочную группу проекта "Вызов" и космонавта Антона Шкаплерова.
К полету Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовились всего четыре месяца, опередив Тома Круза и американское NASA, которые планировали снять первый в мире фильм в космосе. В итоге первыми стали россияне с "Роскосмосом".