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Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео
Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков ответил Sputnik на ряд вопросов по энергетическому кризису в Европе и поставкам... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T13:32+0400
2021-10-11T13:32+0400
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Кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в Европе? Почему Путин пошел навстречу европейцам и поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Вырастут ли цены на газ вновь до 2 000 долларов и выше? Как будет организован новый рынок газа в мире и что это даст России в ближайшем будущем? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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россия, европа, газ, экспертное мнение, видео
Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео
13:32 11.10.2021 (обновлено: 13:51 11.10.2021)
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков ответил Sputnik на ряд вопросов по энергетическому кризису в Европе и поставкам российского газа на мировой рынок
Кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в Европе? Почему Путин пошел навстречу европейцам и поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Вырастут ли цены на газ вновь до 2 000 долларов и выше? Как будет организован новый рынок газа в мире и что это даст России в ближайшем будущем?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском"
ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.