https://sputnik-georgia.ru/20211011/yushkov-kak-evropa-poluchila-gaz-po-2000-dollarov---video-260434658.html

Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео

Юшков: как Европа получила газ по 2000 долларов – видео

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков ответил Sputnik на ряд вопросов по энергетическому кризису в Европе и поставкам... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T13:32+0400

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россия

европа

газ

экспертное мнение

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Кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в Европе? Почему Путин пошел навстречу европейцам и поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Вырастут ли цены на газ вновь до 2 000 долларов и выше? Как будет организован новый рынок газа в мире и что это даст России в ближайшем будущем? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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россия, европа, газ, экспертное мнение, видео