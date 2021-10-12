https://sputnik-georgia.ru/20211012/biznes-v-gruzii-osvobodyat-ot-dolgov-po-arende-gosimuschestva-za-god-260480256.html

Бизнес в Грузии освободят от долгов по аренде госимущества за год

Бизнес в Грузии освободят от долгов по аренде госимущества за год

Льгота касается предпринимателей, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T17:33+0400

2021-10-12T17:33+0400

2021-10-12T17:33+0400

экономика

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230091_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_86388334bf76655385f8f630b7ecf808.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Физическим и юридическим лицам в Грузии простят задолженности по арендным платежам с марта 2020 года по март 2021 года за объекты, находящиеся в собственности государства, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.Соответствующие поправки в закон "О госимуществе" принял парламент Грузии 9 июня текущего года. Данным решением Минэкономики приступает к исполнению закона.Послабления касаются 1652 граждан. Это предприниматели, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом и у которых есть соответствующие соглашения с Агентством по управлению госимуществом.Кроме того, с предпринимателей спишут штрафы за неуплату или несвоевременную уплату аренды. По информации министра, в сумме речь идет о задолженности в размере более 5 миллионов лари, плюс примерно 1 миллион лари – сумма штрафов.Кроме того, послабления коснутся и тех субъектов, которые полностью или частично уже заплатили арендную плату. Речь идет о сумме в более 4,5 миллиона лари. Этим арендаторам выплаты зачтутся в следующих месяцах.Власти Грузии выставили на продажу госимущество стоимостью 90 миллионов лари >>Сфера бизнеса наиболее пострадала из-за экономического кризиса на фоне эпидемии COVID-19.Правительство начало оказывать помощь предпринимателям с первых дней – разработав антикризисный план. На сегодняшний день в Грузии действуют несколько программ помощи бизнесу: программа участия государства как гаранта кредитования, дешевые кредиты для малого бизнеса, а также соучастие государства в приобретении средств для расширения бизнеса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия