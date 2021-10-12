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Бизнес в Грузии освободят от долгов по аренде госимущества за год
Бизнес в Грузии освободят от долгов по аренде госимущества за год
Льгота касается предпринимателей, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Физическим и юридическим лицам в Грузии простят задолженности по арендным платежам с марта 2020 года по март 2021 года за объекты, находящиеся в собственности государства, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.Соответствующие поправки в закон "О госимуществе" принял парламент Грузии 9 июня текущего года. Данным решением Минэкономики приступает к исполнению закона.Послабления касаются 1652 граждан. Это предприниматели, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом и у которых есть соответствующие соглашения с Агентством по управлению госимуществом.Кроме того, с предпринимателей спишут штрафы за неуплату или несвоевременную уплату аренды. По информации министра, в сумме речь идет о задолженности в размере более 5 миллионов лари, плюс примерно 1 миллион лари – сумма штрафов.Кроме того, послабления коснутся и тех субъектов, которые полностью или частично уже заплатили арендную плату. Речь идет о сумме в более 4,5 миллиона лари. Этим арендаторам выплаты зачтутся в следующих месяцах.Власти Грузии выставили на продажу госимущество стоимостью 90 миллионов лари &gt;&gt;Сфера бизнеса наиболее пострадала из-за экономического кризиса на фоне эпидемии COVID-19.Правительство начало оказывать помощь предпринимателям с первых дней – разработав антикризисный план. На сегодняшний день в Грузии действуют несколько программ помощи бизнесу: программа участия государства как гаранта кредитования, дешевые кредиты для малого бизнеса, а также соучастие государства в приобретении средств для расширения бизнеса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Бизнес в Грузии освободят от долгов по аренде госимущества за год

17:33 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - набережная на закате
Вид на город Тбилиси - набережная на закате - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Льгота касается предпринимателей, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Физическим и юридическим лицам в Грузии простят задолженности по арендным платежам с марта 2020 года по март 2021 года за объекты, находящиеся в собственности государства, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.
Соответствующие поправки в закон "О госимуществе" принял парламент Грузии 9 июня текущего года. Данным решением Минэкономики приступает к исполнению закона.
Послабления касаются 1652 граждан. Это предприниматели, которые пользуются арендой госимущества или правом управления госимуществом и у которых есть соответствующие соглашения с Агентством по управлению госимуществом.
"Данное решение принято исходя из трудностей, с которыми столкнулась страна, бизнес, жители, что отразилось на их платежеспособности. Это период выбран исходя из ограничений, которые были введены в стране на то время исходя из пандемии", - сказала Турнава.
Кроме того, с предпринимателей спишут штрафы за неуплату или несвоевременную уплату аренды. По информации министра, в сумме речь идет о задолженности в размере более 5 миллионов лари, плюс примерно 1 миллион лари – сумма штрафов.
Кроме того, послабления коснутся и тех субъектов, которые полностью или частично уже заплатили арендную плату. Речь идет о сумме в более 4,5 миллиона лари. Этим арендаторам выплаты зачтутся в следующих месяцах.
Власти Грузии выставили на продажу госимущество стоимостью 90 миллионов лари >>
Сфера бизнеса наиболее пострадала из-за экономического кризиса на фоне эпидемии COVID-19.
Правительство начало оказывать помощь предпринимателям с первых дней – разработав антикризисный план. На сегодняшний день в Грузии действуют несколько программ помощи бизнесу: программа участия государства как гаранта кредитования, дешевые кредиты для малого бизнеса, а также соучастие государства в приобретении средств для расширения бизнеса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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