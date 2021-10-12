https://sputnik-georgia.ru/20211012/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-774-260460416.html

Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки

Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, вылечились 1 623 пациента, а с начала пандемии – 603 995 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Антирекорд установлен в Грузии по суточному показателю инфицированных коронавирусом после летнего взрыва - за последние 24 часа выявлено 4 774 новых случаев. Скончались 37 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день 640 358 выявлено случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 623 человека, с начала пандемии – 603 995. Скончались 9 306.За сутки сделано 47 723 теста, в том числе 33 118 на антиген и 14 605 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 10,01%, за последние 14 дней – 6,58%, за последние семь дней – 7,98%.К этому времени в Грузии сделано 1 882 118 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 817.В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 616, в ковид-гостиницах – 749.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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