https://sputnik-georgia.ru/20211012/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-774-260460416.html
Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки
Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, вылечились 1 623 пациента, а с начала пандемии – 603 995 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T10:52+0400
2021-10-12T10:52+0400
2021-10-12T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Антирекорд установлен в Грузии по суточному показателю инфицированных коронавирусом после летнего взрыва - за последние 24 часа выявлено 4 774 новых случаев. Скончались 37 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день 640 358 выявлено случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 623 человека, с начала пандемии – 603 995. Скончались 9 306.За сутки сделано 47 723 теста, в том числе 33 118 на антиген и 14 605 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 10,01%, за последние 14 дней – 6,58%, за последние семь дней – 7,98%.К этому времени в Грузии сделано 1 882 118 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 817.В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 616, в ковид-гостиницах – 749.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки
10:52 12.10.2021 (обновлено: 12:01 12.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, вылечились 1 623 пациента, а с начала пандемии – 603 995
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Антирекорд установлен в Грузии по суточному показателю инфицированных коронавирусом после летнего взрыва - за последние 24 часа выявлено 4 774 новых случаев. Скончались 37 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день 640 358 выявлено случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 623 человека, с начала пандемии – 603 995. Скончались 9 306.
За сутки сделано 47 723 теста, в том числе 33 118 на антиген и 14 605 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 10,01%, за последние 14 дней – 6,58%, за последние семь дней – 7,98%.
К этому времени в Грузии сделано 1 882 118 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 817.
В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 616, в ковид-гостиницах – 749.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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