https://sputnik-georgia.ru/20211012/chto-nelzya-delat-na-pokrov-presvyatoy-bogoroditsy-primety-i-poverya-260483895.html

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: приметы и поверья

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: приметы и поверья

Покров Пресвятой Богородицы - один из пяти великих церковных праздников, отмечают 14 октября

2021-10-12T18:48+0400

2021-10-12T18:48+0400

2021-10-12T18:48+0400

справки

календарь религиозных праздников

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В этот день православные празднуют чудесное явление Пресвятой Богородицы во Влахернской церкви Константинополя, когда Богоматерь накрыв молящихся людей своим широким белым покрывалом (покровом), защитила их от врагов.Покров Пресвятой Богородицы стал одним из самых важных и почитаемых на Руси, несмотря на то, что в число двунадесятых праздников не входит.Sputnik Грузия рассказывает о приметах и поверьях, связанных с Покровом Пресвятой Богородицы.Что нужно делать - народные поверьяВ Покров Пресвятой Богородицы всей семьей идут в церковь и просят Богородицу о защите и помощи – по народным поверьям все молитвы в этот день будут услышаны.До наступления Покрова Пресвятой Богородицы крестьяне старались завершить сбор урожая и подготовку к долгой суровой зиме.В праздник, по обычаю, жгли засохшие ветки яблонь – есть поверье, что если их сжечь именно на Покров Пресвятой Богородицы, то всю зиму в доме будет тепло, а год – урожайный.По народным поверьям, щедрость на Покров Пресвятой Богородицы вознаграждается, поэтому люди старались помочь бедным. А для благосостояния семьи пекли в праздник блины.По древнему обычаю, хозяйка, перед тем как сесть за стол, обходила с тарелкой полной блинов все углы дома, затем прочитав молитву, пробовала первый блин. Поверье гласит, чем больше блинов испекут на Покров, тем теплее будет в доме зимой.Обряд "запекания углов" проводился для домового, который, как люди считали, засыпал в день Покрова. Хозяйка готовила домовому подношение — делила первый блин на 4 части и раскладывала по углам кухни. По народному поверью, если домовому сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.Для застолья еще пекли специальный каравай, которым угощали родственников и соседей – по поверью это принесет богатство.По народным поверьям, чтобы защититься от сглаза, многие сжигали старую одежду, а маленьких детей, чтобы они не болели, выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.ПриметыПокров Пресвятой Богородицы считали девичьим праздником, так как много примет было связано со сватовством и замужеством. Сватов, по обычаю, засылали к невестам и сговаривались о предстоящих свадьбах начиная с 14 октября.Девицы просили Пресвятую Богородицу даровать жениха, поэтому с утра они бежали в церковь, чтобы поставить свечу перед иконой. По приметам, замуж выйдет раньше всех та девица, которая первой зажжет свечу.Провести Покров Пресвятой Богородицы весело считалось хорошей приметой – значит долгожданный жених скоро появится.По приметам, чтобы приманить жениха, пекли хлеб и ставили его на подоконник.Благоденствие и благополучие, по приметам, сулил молодоженам снег, выпавший на Покров, и чем больше снега, тем больше свадеб.В старину была примета, если парень с девушкой познакомится на Покров, быть им женихом и невестой.По приметам, зима будет такой, какой ветер дует на Покров – северный указывал на холодную, а южный — на теплую.Если первый снег выпадет до Покрова, это примета, указывающая, что зиму еще долго ждать.Что нельзя делать на ПокровНа Покров нельзя делать серьезную хозяйственную работу, заниматься тяжелым физическим трудом. В праздник нельзя делать работу по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.В праздник нельзя также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам, это может навлечь на дом неприятности.На Покров, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.На Покров нельзя унывать и грустить – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за все - дарованный урожай, возможности и благополучие.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , календарь религиозных праздников