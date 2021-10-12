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Фотограф решила снять кадр аллигатора с помощью дрона, но тот был слишком голоден – видео
Фотограф решила снять кадр аллигатора с помощью дрона, но тот был слишком голоден – видео
Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру 12.10.2021, Sputnik Грузия
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В результате хищник устроил настоящее пиротехническое шоу – дрон загорелся у него в пасти.Этот удивительный случай произошел с путешественницей в Национальном парке Эверглейдс в США. Она увидела в воде аллигатора и решила получить красивый кадр, запечатлев его с близкого расстояния. Однако голодному хищнику эта идея не понравилась, поэтому он выпрыгнул из воды прямо к аппарату и схватил его пастью. Когда аллигатор начал пережевывать дрон, тот загорелся у него в пасти, после чего хищник ушел под воду, оставив туристов с открытыми ртами.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , сша, видео с животными, вирусные видео

Фотограф решила снять кадр аллигатора с помощью дрона, но тот был слишком голоден – видео

11:15 12.10.2021
186
© photo: SputnikАллигатор в национальном парке Чобе в Ботсване.
Аллигатор в национальном парке Чобе в Ботсване. - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik
Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру
В результате хищник устроил настоящее пиротехническое шоу – дрон загорелся у него в пасти.
Этот удивительный случай произошел с путешественницей в Национальном парке Эверглейдс в США. Она увидела в воде аллигатора и решила получить красивый кадр, запечатлев его с близкого расстояния. Однако голодному хищнику эта идея не понравилась, поэтому он выпрыгнул из воды прямо к аппарату и схватил его пастью. Когда аллигатор начал пережевывать дрон, тот загорелся у него в пасти, после чего хищник ушел под воду, оставив туристов с открытыми ртами.
Смотрите на видео также:
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