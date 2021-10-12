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Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира
Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира
Глав Центральных банков оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T20:07+0400
2021-10-12T20:07+0400
экономика
новости
грузия
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
global finance
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Ведущее финансовое издание мира Global Finance уже в четвертый раз включило президента Национального банка Грузии Кобу Гвенетадзе в список лучших управляющих центральными банками мира 2021 года, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.Global Finance ежегодно оценивает управляющих центральными банками мира и публикует годичный отчет, в котором выявляет лучших банкиров. Впервые звание одного из лучших банкиров Гвенетадзе получил в 2018 году.Всего в Central Banker Report Cards в 2021 году оценили 101 банкира. Вместе с Гвенетадзе в эту категорию в этом году попали: управляющий центральным банком США (Джером Пауэлл), а также главы центральных банков Израиля (Эмир Ярон), Новой Зеландии (Адриан Ори) и других стран.Награждение Global Finance широко признается в международном финансовом обществе и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Банкиров оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией, управление процентными ставками и содействие экономическому росту.По информации издания, Коба Гвенетадзе принял своевременные и решительные меры против растущей инфляции."В прошлом году глобальный кризис в области здравоохранения поставил под угрозу финансовое и физическое здоровье, вынудив президентов центральных банков работать в чрезвычайном режиме. Они использовали все доступные рычаги воздействия, чтобы снизить ожидаемую угрозу", - говорится в публикации.По словам редактора издания Джозефа Джарапуто, в то время как пандемия все еще бушует, а инфляция по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, центральные банки мира сталкиваются с многогранными проблемами. Ежегодный обзор центральных банков Global Finance показывает, в каких странах лидеры финансовой политики справляются с ухудшенной ситуацией, а какие отстают.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, global finance

Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира

20:07 12.10.2021
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© photo: National Bank of Georgia / FBПрезидент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: National Bank of Georgia / FB
Глав Центральных банков оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Ведущее финансовое издание мира Global Finance уже в четвертый раз включило президента Национального банка Грузии Кобу Гвенетадзе в список лучших управляющих центральными банками мира 2021 года, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
Global Finance ежегодно оценивает управляющих центральными банками мира и публикует годичный отчет, в котором выявляет лучших банкиров. Впервые звание одного из лучших банкиров Гвенетадзе получил в 2018 году.
Всего в Central Banker Report Cards в 2021 году оценили 101 банкира. Вместе с Гвенетадзе в эту категорию в этом году попали: управляющий центральным банком США (Джером Пауэлл), а также главы центральных банков Израиля (Эмир Ярон), Новой Зеландии (Адриан Ори) и других стран.
Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2021
МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии
17 апреля, 15:30
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Награждение Global Finance широко признается в международном финансовом обществе и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Банкиров оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией, управление процентными ставками и содействие экономическому росту.
По информации издания, Коба Гвенетадзе принял своевременные и решительные меры против растущей инфляции.
"В прошлом году глобальный кризис в области здравоохранения поставил под угрозу финансовое и физическое здоровье, вынудив президентов центральных банков работать в чрезвычайном режиме. Они использовали все доступные рычаги воздействия, чтобы снизить ожидаемую угрозу", - говорится в публикации.
По словам редактора издания Джозефа Джарапуто, в то время как пандемия все еще бушует, а инфляция по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, центральные банки мира сталкиваются с многогранными проблемами. Ежегодный обзор центральных банков Global Finance показывает, в каких странах лидеры финансовой политики справляются с ухудшенной ситуацией, а какие отстают.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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