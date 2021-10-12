https://sputnik-georgia.ru/20211012/instagram-nameren-uvedomlyat-polzovateley-o-sboyakh-260462035.html

Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях

Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях

Новые функции соцсети помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Популярную соцсеть Instagram решили протестировать на новую функцию – с ее помощью будут уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании.Ожидается, что одна функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.С помощью второй функции – "Статус аккаунта" – пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, instagram