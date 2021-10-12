Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211012/instagram-nameren-uvedomlyat-polzovateley-o-sboyakh-260462035.html
Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях
Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях
Новые функции соцсети помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T12:30+0400
2021-10-12T12:30+0400
общество
новости
в мире
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251854490_0:95:915:610_1920x0_80_0_0_e7916cc80b87e2fb542797bb2d555d28.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Популярную соцсеть Instagram решили протестировать на новую функцию – с ее помощью будут уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании.Ожидается, что одна функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.С помощью второй функции – "Статус аккаунта" – пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251854490_71:0:884:610_1920x0_80_0_0_0e5d012876e8700855f2a9b75c428f76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, instagram

Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях

12:30 12.10.2021
100
© AP Photo / Jenny KaneСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Jenny Kane
Новые функции соцсети помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Популярную соцсеть Instagram решили протестировать на новую функцию – с ее помощью будут уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании.

"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", – говорится в сообщении.

Ожидается, что одна функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.
С помощью второй функции – "Статус аккаунта" – пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.
Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
16:46В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
16:25Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
16:18Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
16:03Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
15:58Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси
15:41Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
15:39Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку
15:25"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
15:24Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
15:14Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
14:57Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
14:45Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
14:29Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
14:06Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты
14:04РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
13:48Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
13:31Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
13:20Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
13:16Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы