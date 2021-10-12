https://sputnik-georgia.ru/20211012/instagram-nameren-uvedomlyat-polzovateley-o-sboyakh-260462035.html
Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях
Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях
Новые функции соцсети помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T12:30+0400
2021-10-12T12:30+0400
2021-10-12T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Популярную соцсеть Instagram решили протестировать на новую функцию – с ее помощью будут уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании.Ожидается, что одна функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.С помощью второй функции – "Статус аккаунта" – пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, instagram
Instagram намерен уведомлять пользователей о сбоях
Новые функции соцсети помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Популярную соцсеть Instagram
решили протестировать на новую функцию – с ее помощью будут уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", – говорится в сообщении.
Ожидается, что одна функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.
С помощью второй функции – "Статус аккаунта" – пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.
Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.