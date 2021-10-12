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К побережью Каспийского моря прибивает туши тюленей – в Баку нашли причину
К побережью Каспийского моря прибивает туши тюленей – в Баку нашли причину
Обычно тюлени находятся в азербайджанской акватории Каспийского моря с марта по апрель, затем они мигрируют на другое побережье 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Туши десятка тюленей выбросило на берег пляжа в азербайджанском поселке Пиршаги, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на представителя Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.Экологи совместно с сотрудниками Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана провели экспертизу туш животных, оставшихся целыми, и нашли следы от порезов.Специалисты пришли к заключению, что тюлени в поисках рыбы попали в сети рыболовов и впоследствии были ими убиты.Следующие за пищей тюлени порой бьются о скалы, что также становится причиной их смерти. Уже позже волны выбрасывают мертвых животных не берег, пояснила Самедова.В свою очередь, научный работник Института зоологии Сулейман Сулейманов считает, что все найденные тюлени погибли от кровопотери вследствие ран, нанесенных им рыболовами.
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происшествия, новости, в мире, азербайджан

К побережью Каспийского моря прибивает туши тюленей – в Баку нашли причину

13:00 12.10.2021 (обновлено: 13:01 12.10.2021)
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© AFP / HANDOUTТело мертвого тюленя, выброшенного на побережье. Архивное фото
Тело мертвого тюленя, выброшенного на побережье. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© AFP / HANDOUT
Обычно тюлени находятся в азербайджанской акватории Каспийского моря с марта по апрель, затем они мигрируют на другое побережье
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Туши десятка тюленей выбросило на берег пляжа в азербайджанском поселке Пиршаги, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на представителя Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.
Экологи совместно с сотрудниками Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана провели экспертизу туш животных, оставшихся целыми, и нашли следы от порезов.
Специалисты пришли к заключению, что тюлени в поисках рыбы попали в сети рыболовов и впоследствии были ими убиты.
Следующие за пищей тюлени порой бьются о скалы, что также становится причиной их смерти. Уже позже волны выбрасывают мертвых животных не берег, пояснила Самедова.
В свою очередь, научный работник Института зоологии Сулейман Сулейманов считает, что все найденные тюлени погибли от кровопотери вследствие ран, нанесенных им рыболовами.
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