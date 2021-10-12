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Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
В Москве считают, что Запад пытается “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в... 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T17:49+0400
2021-10-12T17:49+0400
2021-10-12T17:49+0400
россия
сергей лавров
политика
азия
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Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.
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россия, сергей лавров, политика, видео, азия
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
В Москве считают, что Запад пытается “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в видео
Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.