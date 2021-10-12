https://sputnik-georgia.ru/20211012/lavrov-raskryl-chego-dobivayutsya-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii-260474026.html

Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии

Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии

В Москве считают, что Запад пытается “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в... 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T17:49+0400

2021-10-12T17:49+0400

2021-10-12T17:49+0400

россия

сергей лавров

политика

азия

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Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сергей лавров, политика, видео, азия