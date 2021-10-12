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Лавров: США пытаются "разогреть" обстановку в Азии

Лавров: США пытаются "разогреть" обстановку в Азии

Лавров отметил стремление НАТО после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ухода НАТО из Афганистана военный блок стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцевДипломат с сожалением отметил, что геополитические расклады в регионе не становятся проще.В этом ключе Лавров отметил стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона: "Будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев".Альянс обходит стороной вопрос об ответственности НАТО за последствия своих двадцатилетних экспериментов, отметил он. "Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", – сказал он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана , 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* – Террористическая организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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