https://sputnik-georgia.ru/20211012/moldavskiy-politik-rasskazal-skolko-deneg-tratyat-na-stranu-zapadnye-nko-260472598.html

Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО

Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО

Молдавский политик Богдан Цырдя презентовал новую книгу о работе НКО в стране. Один экземпляр он подарил ведущему Sputnik, политологу Армену Гаспаряну 12.10.2021, Sputnik Грузия

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Цырдя показал конкретные цифры: сколько денег вливают западные организации в государства СНГ и на что их тратят. В одной только Молдове действуют 105 СМИ, которые финансируются извне. Естественно, там рассказывают про то, что "Путин плохой, а Байден хороший", "Додон – зло, а Санду – добро". О том, почему к власти пришли "соросята", как все шесть судей Конституционного суда Молдовы оказались гражданами Румынии, а еще о росте цен при "хорошем" новом руководстве – в интервью Цырди Гаспаряну.

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