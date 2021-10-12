Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211012/moldavskiy-politik-rasskazal-skolko-deneg-tratyat-na-stranu-zapadnye-nko-260472598.html
Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
Молдавский политик Богдан Цырдя презентовал новую книгу о работе НКО в стране. Один экземпляр он подарил ведущему Sputnik, политологу Армену Гаспаряну 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:48+0400
2021-10-12T14:07+0400
политика
видео
мультимедиа
молдова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260472412_49:0:2566:1416_1920x0_80_0_0_aea7cc8a3d7087c47f03fea371c37a7a.png
Цырдя показал конкретные цифры: сколько денег вливают западные организации в государства СНГ и на что их тратят. В одной только Молдове действуют 105 СМИ, которые финансируются извне. Естественно, там рассказывают про то, что "Путин плохой, а Байден хороший", "Додон – зло, а Санду – добро". О том, почему к власти пришли "соросята", как все шесть судей Конституционного суда Молдовы оказались гражданами Румынии, а еще о росте цен при "хорошем" новом руководстве – в интервью Цырди Гаспаряну.
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260472412_505:0:2393:1416_1920x0_80_0_0_516f6742cce75e346bc912c025dafc9d.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, видео, мультимедиа, молдова, политика, видео

Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО

13:48 12.10.2021 (обновлено: 14:07 12.10.2021)
161
© video: Sputnik
Молдавский политик Богдан Цырдя презентовал новую книгу о работе НКО в стране. Один экземпляр он подарил ведущему Sputnik, политологу Армену Гаспаряну
Цырдя показал конкретные цифры: сколько денег вливают западные организации в государства СНГ и на что их тратят. В одной только Молдове действуют 105 СМИ, которые финансируются извне. Естественно, там рассказывают про то, что "Путин плохой, а Байден хороший", "Додон – зло, а Санду – добро".
О том, почему к власти пришли "соросята", как все шесть судей Конституционного суда Молдовы оказались гражданами Румынии, а еще о росте цен при "хорошем" новом руководстве – в интервью Цырди Гаспаряну.
000110
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
16:46В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
16:25Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
16:18Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
16:03Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
15:58Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси
15:41Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
15:39Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку
15:25"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
15:24Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
15:14Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
14:57Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
14:45Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
14:29Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
14:06Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты
14:04РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
13:48Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
13:31Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
13:20Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
13:16Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы