https://sputnik-georgia.ru/20211012/neobkhodimo-ostanovit-amoralnuyu-revaktsinatsiyu-ot-covid---prizyv-glavy-voz-260490531.html

Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ

Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ

Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые намерены обезопасить свое население 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T21:59+0400

2021-10-12T21:59+0400

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всемирная организация здравоохранения

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах призвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, имеет смысл ревакцинация людей с ослабленным иммунитетом. "Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить", - заявил Гебрейесус."Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя", - заявил Гебрейесус на мероприятии МВФ и Всемирного банка.Речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке, подчеркнул глава ВОЗ.Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые заявляют, что в первую очередь должны обеспечить безопасность своего населения.

https://sputnik-georgia.ru/20211006/ne-dovodite-dela-do-prinuditelnoy-vaktsinatsii---spetsialisty-naseleniyu-gruzii-260284395.html

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в мире, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19