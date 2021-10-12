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Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ
Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ
Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые намерены обезопасить свое население 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T21:59+0400
2021-10-12T22:24+0400
в мире
всемирная организация здравоохранения
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах призвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, имеет смысл ревакцинация людей с ослабленным иммунитетом. "Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить", - заявил Гебрейесус."Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя", - заявил Гебрейесус на мероприятии МВФ и Всемирного банка.Речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке, подчеркнул глава ВОЗ.Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые заявляют, что в первую очередь должны обеспечить безопасность своего населения.
https://sputnik-georgia.ru/20211006/ne-dovodite-dela-do-prinuditelnoy-vaktsinatsii---spetsialisty-naseleniyu-gruzii-260284395.html
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в мире, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ

21:59 12.10.2021 (обновлено: 22:24 12.10.2021)
385
© AP Photo / Sakchai LalitЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Sakchai Lalit
Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые намерены обезопасить свое население
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах призвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, имеет смысл ревакцинация людей с ослабленным иммунитетом. "Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить", - заявил Гебрейесус.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2021
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"Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя", - заявил Гебрейесус на мероприятии МВФ и Всемирного банка.
Речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке, подчеркнул глава ВОЗ.
Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые заявляют, что в первую очередь должны обеспечить безопасность своего населения.
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