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Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока
Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел в Приштину 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей команде в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, сообщение об этом распространила пресс-служба ФФГ.У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел вместе с командой в Приштину. Чакветадзе стал четвертым футболистом, который выпал из обоймы Вилли Саньоля. В матче против Косово также не сыграют полузащитники Джаба Канкава и Георгий Абурджания – оба из-за перебора желтых карточек, а нападающий Георгий Микаутадзе во встрече против Греции получил небольшое повреждение.Отсутствие Чакветадзе заметно ослабит атакующую линию сборной Грузии. Скорее всего, в стартовом составе его заменит Торнике Окриашвили.Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, ффг, сборная грузии по футболу, косово

Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока

11:53 12.10.2021
310
© photo: Sputnik / StringerТренировка сборной Грузии по футболу
Тренировка сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел в Приштину
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей команде в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, сообщение об этом распространила пресс-служба ФФГ.
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел вместе с командой в Приштину.
Чакветадзе стал четвертым футболистом, который выпал из обоймы Вилли Саньоля. В матче против Косово также не сыграют полузащитники Джаба Канкава и Георгий Абурджания – оба из-за перебора желтых карточек, а нападающий Георгий Микаутадзе во встрече против Греции получил небольшое повреждение.
© photo: courtesy of Georgian Football Federation / FBГеоргий Чакветадзе
Георгий Чакветадзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Георгий Чакветадзе
© photo: courtesy of Georgian Football Federation / FB
Отсутствие Чакветадзе заметно ослабит атакующую линию сборной Грузии. Скорее всего, в стартовом составе его заменит Торнике Окриашвили.
Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.
В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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