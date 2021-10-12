https://sputnik-georgia.ru/20211012/pered-matchem-s-kosovo-sbornaya-gruzii-po-futbolu-lishilas-esche-odnogo-igroka-260462611.html

Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока

Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока

У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел в Приштину 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей команде в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, сообщение об этом распространила пресс-служба ФФГ.У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел вместе с командой в Приштину. Чакветадзе стал четвертым футболистом, который выпал из обоймы Вилли Саньоля. В матче против Косово также не сыграют полузащитники Джаба Канкава и Георгий Абурджания – оба из-за перебора желтых карточек, а нападающий Георгий Микаутадзе во встрече против Греции получил небольшое повреждение.Отсутствие Чакветадзе заметно ослабит атакующую линию сборной Грузии. Скорее всего, в стартовом составе его заменит Торнике Окриашвили.Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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