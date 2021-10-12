https://sputnik-georgia.ru/20211012/pered-matchem-s-kosovo-sbornaya-gruzii-po-futbolu-lishilas-esche-odnogo-igroka-260462611.html
Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока
Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел в Приштину 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T11:53+0400
2021-10-12T11:53+0400
2021-10-12T11:53+0400
спорт
новости
грузия
футбол
ффг
сборная грузии по футболу
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/74/244767484_139:345:2549:1700_1920x0_80_0_0_10d38021ef9152d81aeed73e5aff3f35.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей команде в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, сообщение об этом распространила пресс-служба ФФГ.У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел вместе с командой в Приштину. Чакветадзе стал четвертым футболистом, который выпал из обоймы Вилли Саньоля. В матче против Косово также не сыграют полузащитники Джаба Канкава и Георгий Абурджания – оба из-за перебора желтых карточек, а нападающий Георгий Микаутадзе во встрече против Греции получил небольшое повреждение.Отсутствие Чакветадзе заметно ослабит атакующую линию сборной Грузии. Скорее всего, в стартовом составе его заменит Торнике Окриашвили.Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
косово
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/74/244767484_888:341:2700:1700_1920x0_80_0_0_1e1d716e9102bc0b00eb5c548c00b93c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, ффг, сборная грузии по футболу, косово
Перед матчем с Косово сборная Грузии по футболу лишилась еще одного игрока
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел в Приштину
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik.
Атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе не сможет помочь своей команде в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, сообщение об этом распространила пресс-служба
ФФГ.
У Чакветадзе обнаружили признаки острой инфекции дыхательных путей и футболист не полетел вместе с командой в Приштину.
Чакветадзе стал четвертым футболистом, который выпал из обоймы Вилли Саньоля. В матче против Косово также не сыграют полузащитники Джаба Канкава и Георгий Абурджания – оба из-за перебора желтых карточек, а нападающий Георгий Микаутадзе во встрече против Греции получил небольшое повреждение.
Отсутствие Чакветадзе заметно ослабит атакующую линию сборной Грузии. Скорее всего, в стартовом составе его заменит Торнике Окриашвили.
Сборная Грузии 9 октября в Батуми уступила Греции со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым в шести матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали в Салониках, сыграв с Грецией вничью 1:1.
В отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место и потеряла шансы даже на третью позицию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.