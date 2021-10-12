https://sputnik-georgia.ru/20211012/politsiya-gruzii-raskryla-skhemu-nelegalnoy-migratsii-v-ssha-i-kanadu-260487912.html
Полиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
Полиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
Полиция для доказательства вины установила тайную слежку за подозреваемым и прослушивала его телефон 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T20:25+0400
2021-10-12T20:25+0400
2021-10-12T20:25+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека за создание схемы нелегальной миграции в США и Канаду из Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии.В частности, задержанный мужчина помогал в создании условий для того, чтобы граждане Грузии могли незаконно остаться в США и Канаде.Именно с ним, по версии следствия, связывались желающие нелегально поехать в эти страны, и он за определенную сумму передавал им необходимые документы.Гражданин Турции пытался нелегально вывести гражданина Узбекистана из Грузии >>Полиция для доказательства вины установила тайную слежку за подозреваемым и прослушивала его телефон. В ходе прослушивания выяснилось, что задержанный за 16 тысяч долларов пообещал гражданину Грузии перевезти его нелегально в США и взял у него заранее 4 тысячи лари.МВД Грузии привело в качестве доказательства аудиозаписи задержанного с гражданином.Кроме того, в ходе обыска у задержанного было изъято 76 паспортов, три банковские карты, три SIM-карты, 2 мобильных телефона, установку для изготовления документов и марихуану.Теперь задержанному грозит от 3 до 6 лет, если будет доказана его вина по статье "Создание соответствующих условий/организация лицом незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государств" УК Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Полиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
Полиция для доказательства вины установила тайную слежку за подозреваемым и прослушивала его телефон
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Сотрудники полиции задержали одного человека за создание схемы нелегальной миграции в США и Канаду из Грузии, говорится в сообщении
МВД Грузии.
В частности, задержанный мужчина помогал в создании условий для того, чтобы граждане Грузии могли незаконно остаться в США и Канаде.
Именно с ним, по версии следствия, связывались желающие нелегально поехать в эти страны, и он за определенную сумму передавал им необходимые документы.
Полиция для доказательства вины установила тайную слежку за подозреваемым и прослушивала его телефон. В ходе прослушивания выяснилось, что задержанный за 16 тысяч долларов пообещал гражданину Грузии перевезти его нелегально в США и взял у него заранее 4 тысячи лари.
МВД Грузии привело в качестве доказательства аудиозаписи задержанного с гражданином.
Кроме того, в ходе обыска у задержанного было изъято 76 паспортов, три банковские карты, три SIM-карты, 2 мобильных телефона, установку для изготовления документов и марихуану.
Теперь задержанному грозит от 3 до 6 лет, если будет доказана его вина по статье "Создание соответствующих условий/организация лицом незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государств" УК Грузии.
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