https://sputnik-georgia.ru/20211012/prazdnik-svetitskhovloba-proydet-bez-torzhestv-iz-za-tragedii-v-batumi-260483234.html

Праздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми

Праздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми

Мэрия муниципалитета Мцхета в знак уважения к памяти погибших при обрушении дома в Батуми приняла решение провести праздник максимально скромно 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T18:01+0400

2021-10-12T18:01+0400

2021-10-12T19:38+0400

новости

грузия

празднование мцхетоба - светицховлоба

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Торжественные мероприятия по случаю праздника Светицховлоба, которые планировались 14 октября, в связи с трагедией в Батуми отменяются, об этом сообщается на сайте муниципалитета Мцхета в Facebook.Праздник отмечается по традиции в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба>>На этот раз было решено отметить Светицховлоба скромно и отказаться от помпезных мероприятий в знак уважения памяти жертв трагедии в Батуми. При обвале части пятиэтажного дома на улице 26 Мая погибли девять человек, в том числе трое детей."Хочу еще раз выразить свое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Батуми. Эту огромную боль разделяет вся Грузия. Всем сердцем и разумом мы поддерживаем семьи погибших и выражаем им сочувствие... В связи с этой трагедией мэрия муниципалитета Мцхета приняла решение отменить торжественное мероприятие в честь Мцхетоба-Светицховлоба", - написал мэр муниципалитета Георгий Капанадзе в Facebook.Светицховлоба в Грузии отмечают дважды в год: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и 13 июля, когда православный мир отмечает Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов.В Грузии 14 октября объявлен нерабочим днем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, празднование мцхетоба - светицховлоба, грузинская православная церковь