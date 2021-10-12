https://sputnik-georgia.ru/20211012/prazdnik-svetitskhovloba-proydet-bez-torzhestv-iz-za-tragedii-v-batumi-260483234.html
Праздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми
Праздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми
Мэрия муниципалитета Мцхета в знак уважения к памяти погибших при обрушении дома в Батуми приняла решение провести праздник максимально скромно 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T18:01+0400
2021-10-12T18:01+0400
2021-10-12T19:38+0400
новости
грузия
празднование мцхетоба - светицховлоба
грузинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0e/249704403_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1bc9d863c0c5f520e3bd8e42f678b72e.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Торжественные мероприятия по случаю праздника Светицховлоба, которые планировались 14 октября, в связи с трагедией в Батуми отменяются, об этом сообщается на сайте муниципалитета Мцхета в Facebook.Праздник отмечается по традиции в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба>>На этот раз было решено отметить Светицховлоба скромно и отказаться от помпезных мероприятий в знак уважения памяти жертв трагедии в Батуми. При обвале части пятиэтажного дома на улице 26 Мая погибли девять человек, в том числе трое детей."Хочу еще раз выразить свое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Батуми. Эту огромную боль разделяет вся Грузия. Всем сердцем и разумом мы поддерживаем семьи погибших и выражаем им сочувствие... В связи с этой трагедией мэрия муниципалитета Мцхета приняла решение отменить торжественное мероприятие в честь Мцхетоба-Светицховлоба", - написал мэр муниципалитета Георгий Капанадзе в Facebook.Светицховлоба в Грузии отмечают дважды в год: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и 13 июля, когда православный мир отмечает Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов.В Грузии 14 октября объявлен нерабочим днем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0e/249704403_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_894dd7d5e0f65121388d467a05c85071.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, празднование мцхетоба - светицховлоба, грузинская православная церковь
Праздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми
18:01 12.10.2021 (обновлено: 19:38 12.10.2021)
Мэрия муниципалитета Мцхета в знак уважения к памяти погибших при обрушении дома в Батуми приняла решение провести праздник максимально скромно
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Торжественные мероприятия по случаю праздника Светицховлоба, которые планировались 14 октября, в связи с трагедией в Батуми отменяются, об этом сообщается на сайте
муниципалитета Мцхета в Facebook.
Праздник отмечается по традиции в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.
На этот раз было решено отметить Светицховлоба скромно и отказаться от помпезных мероприятий в знак уважения памяти жертв трагедии в Батуми. При обвале части пятиэтажного дома на улице 26 Мая погибли девять человек, в том числе трое детей.
"Хочу еще раз выразить свое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Батуми. Эту огромную боль разделяет вся Грузия. Всем сердцем и разумом мы поддерживаем семьи погибших и выражаем им сочувствие... В связи с этой трагедией мэрия муниципалитета Мцхета приняла решение отменить торжественное мероприятие в честь Мцхетоба-Светицховлоба", - написал мэр муниципалитета Георгий Капанадзе в Facebook.
Светицховлоба в Грузии отмечают дважды в год: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и 13 июля, когда православный мир отмечает Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов.
В Грузии 14 октября объявлен нерабочим днем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.