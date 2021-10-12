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Стало известно, где и когда похоронят супругу Вахтанга Кикабидзе
Стало известно, где и когда похоронят супругу Вахтанга Кикабидзе
О подробностях прощания с женой Кикабидзе рассказал музыкальный продюсер артиста 12.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
вахтанг кикабидзе
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Стало известно, где и когда похоронят супругу грузинского певца и актера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе Ирину Кебадзе. О подробностях прощания рассказал Sputnik Грузия продюсер артиста Сосо Абзианидзе.По словам Абзианидзе, последние годы Ирина Кебадзе тяжело болела – женщина чувствовала себя плохо, у нее был склероз, беспокоили и другие недуги. При этом, как сообщил Sputnik Грузия концертный директор Кикабидзе Олег Толмачев, Ирина Кебадзе была привита от коронавируса.Грузинские СМИ публикует пост дочери звездной пары Марины Сагарадзе в соцсети Facebook. "Ушел мой красивый, теплый и самый верный человек... Мам, я тебя люблю...", – пишет Сагарадзе.Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году. Избранница Кикабидзе в прошлом была прима-балериной Тбилисского театра оперы и балета. Марина Сагарадзе – дочь Кебадзе от первого брака, она была замужем за актером Гурамом Сагарадзе. От второго брака у Кебадзе сын – Константин Кикабидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, вахтанг кикабидзе

Стало известно, где и когда похоронят супругу Вахтанга Кикабидзе

12:48 12.10.2021 (обновлено: 13:13 12.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliИзвестный артист и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе
Известный артист и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
О подробностях прощания с женой Кикабидзе рассказал музыкальный продюсер артиста
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Стало известно, где и когда похоронят супругу грузинского певца и актера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе Ирину Кебадзе. О подробностях прощания рассказал Sputnik Грузия продюсер артиста Сосо Абзианидзе.

Гражданская панихида пройдет по адресу улица Тициана Табидзе №19, 13 октября, с 16:00. Похороны состоятся на Верийском кладбище, 14 октября, в 14:00.

По словам Абзианидзе, последние годы Ирина Кебадзе тяжело болела – женщина чувствовала себя плохо, у нее был склероз, беспокоили и другие недуги.
При этом, как сообщил Sputnik Грузия концертный директор Кикабидзе Олег Толмачев, Ирина Кебадзе была привита от коронавируса.
Грузинские СМИ публикует пост дочери звездной пары Марины Сагарадзе в соцсети Facebook. "Ушел мой красивый, теплый и самый верный человек... Мам, я тебя люблю...", – пишет Сагарадзе.
Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году. Избранница Кикабидзе в прошлом была прима-балериной Тбилисского театра оперы и балета. Марина Сагарадзе – дочь Кебадзе от первого брака, она была замужем за актером Гурамом Сагарадзе. От второго брака у Кебадзе сын – Константин Кикабидзе.
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