https://sputnik-georgia.ru/20211012/stalo-izvestno-gde-i-kogda-pokhoronyat-suprugu-vakhtanga-kikabidze-260469287.html

Стало известно, где и когда похоронят супругу Вахтанга Кикабидзе

Стало известно, где и когда похоронят супругу Вахтанга Кикабидзе

О подробностях прощания с женой Кикабидзе рассказал музыкальный продюсер артиста 12.10.2021, Sputnik Грузия

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вахтанг кикабидзе

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Стало известно, где и когда похоронят супругу грузинского певца и актера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе Ирину Кебадзе. О подробностях прощания рассказал Sputnik Грузия продюсер артиста Сосо Абзианидзе.По словам Абзианидзе, последние годы Ирина Кебадзе тяжело болела – женщина чувствовала себя плохо, у нее был склероз, беспокоили и другие недуги. При этом, как сообщил Sputnik Грузия концертный директор Кикабидзе Олег Толмачев, Ирина Кебадзе была привита от коронавируса.Грузинские СМИ публикует пост дочери звездной пары Марины Сагарадзе в соцсети Facebook. "Ушел мой красивый, теплый и самый верный человек... Мам, я тебя люблю...", – пишет Сагарадзе.Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году. Избранница Кикабидзе в прошлом была прима-балериной Тбилисского театра оперы и балета. Марина Сагарадзе – дочь Кебадзе от первого брака, она была замужем за актером Гурамом Сагарадзе. От второго брака у Кебадзе сын – Константин Кикабидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, вахтанг кикабидзе