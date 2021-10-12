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Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия" 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Спикером Госдумы России восьмого созыва избран Вячеслав Володин, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва, передает РИА Новости.На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия". Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов. Голосование по кандидатуре спикера проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, госдума рф, новости из россии, василиса володина

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России

13:20 12.10.2021 (обновлено: 13:22 12.10.2021)
178
© photo: Sputnik / Serget Guneev / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Serget Guneev
/
Перейти в фотобанк
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия"
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Спикером Госдумы России восьмого созыва избран Вячеслав Володин, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва, передает РИА Новости.
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия". Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов.
Голосование по кандидатуре спикера проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.
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