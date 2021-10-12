https://sputnik-georgia.ru/20211012/vyacheslav-volodin-izbran-spikerom-gosdumy-rossii-260470824.html

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России

На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия" 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Спикером Госдумы России восьмого созыва избран Вячеслав Володин, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва, передает РИА Новости.На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия". Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов. Голосование по кандидатуре спикера проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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