https://sputnik-georgia.ru/20211012/vyacheslav-volodin-izbran-spikerom-gosdumy-rossii-260470824.html
Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия" 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:20+0400
2021-10-12T13:20+0400
2021-10-12T13:22+0400
россия
новости
госдума рф
новости из россии
василиса володина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250648890_0:56:2853:1662_1920x0_80_0_0_3023e121bb7dd820d03b5356953085a3.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Спикером Госдумы России восьмого созыва избран Вячеслав Володин, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва, передает РИА Новости.На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия". Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов. Голосование по кандидатуре спикера проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250648890_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_ef826d8fbac49c4b4a85c505d513fbaf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, госдума рф, новости из россии, василиса володина
Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
13:20 12.10.2021 (обновлено: 13:22 12.10.2021)
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия"
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Спикером Госдумы России восьмого созыва избран Вячеслав Володин, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва, передает РИА Новости
.
На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия". Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов.
Голосование по кандидатуре спикера проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.