https://sputnik-georgia.ru/20211012/zamglavy-mid-rossii-rasskazal-o-predelno-otkrovennom-razgovore-s-nuland-260480467.html

Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд

Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд

Американцы не прислушиваются к логике и требованиям российской стороны, отметили в МИД 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал "предельно откровенным" разговор с с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, передает РИА Новости.Встреча политиков в Москве длилась почти два часа.Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. "Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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