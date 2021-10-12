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Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
Американцы не прислушиваются к логике и требованиям российской стороны, отметили в МИД 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал "предельно откровенным" разговор с с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, передает РИА Новости.Встреча политиков в Москве длилась почти два часа.Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. "Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, сша, мид рф, виктория нуланд
Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
Американцы не прислушиваются к логике и требованиям российской стороны, отметили в МИД
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал "предельно откровенным" разговор с с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, передает РИА Новости
.
Встреча политиков в Москве длилась почти два часа.
"Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд", — сказал Рябков.
Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются.
"Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.
Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.
Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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