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Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса

Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса

Власти связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T23:48+0400

2021-10-12T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Более ста жителей шведского города Нючёпинг, находящегося на юге страны, были привиты просроченной вакциной Pfizer, сообщила администрация региона Сёрмланд, где расположен населенный пункт, передает Sputnik Беларусь.Он также отметил, что препарат был просрочен на 11 дней. Власти региона уже связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки.По словам Йоханссона, граждане, которые привились просроченным препаратом, будут проинформированы об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.По состоянию на 12 октября, в Швеции свыше 84% населения привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 79% – полностью вакцинированы.

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