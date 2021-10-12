Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211012/zhiteley-shvetsii-privili-prosrochennoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa-260492026.html
Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
Власти связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T23:48+0400
2021-10-12T23:52+0400
новости
в мире
швеция
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252396752_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_284a55ec8c543512a81c2a3c94d96846.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Более ста жителей шведского города Нючёпинг, находящегося на юге страны, были привиты просроченной вакциной Pfizer, сообщила администрация региона Сёрмланд, где расположен населенный пункт, передает Sputnik Беларусь.Он также отметил, что препарат был просрочен на 11 дней. Власти региона уже связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки.По словам Йоханссона, граждане, которые привились просроченным препаратом, будут проинформированы об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.По состоянию на 12 октября, в Швеции свыше 84% населения привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 79% – полностью вакцинированы.
швеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252396752_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_56eef522e14b95bb6832755548a10cdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, швеция, коронавирус covid-19

Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса

23:48 12.10.2021 (обновлено: 23:52 12.10.2021)
513
© AP Photo / Mary AltafferЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Власти связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Более ста жителей шведского города Нючёпинг, находящегося на юге страны, были привиты просроченной вакциной Pfizer, сообщила администрация региона Сёрмланд, где расположен населенный пункт, передает Sputnik Беларусь.
"Мы не справились с региональным контролем и, к сожалению, использовали вакцины из партии, срок годности которой истек", – заявил ответственный за программу вакцинации в данном регионе Магнус Йоханссон.
Он также отметил, что препарат был просрочен на 11 дней. Власти региона уже связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки.
По словам Йоханссона, граждане, которые привились просроченным препаратом, будут проинформированы об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.
По состоянию на 12 октября, в Швеции свыше 84% населения привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 79% – полностью вакцинированы.
101101
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:31Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе
01:03Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
ВчераЖителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
ВчераО чем говорили на встрече Путин и Пашинян
ВчераОмбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
ВчераНеобходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ
ВчераСпециальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
ВчераВ мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
ВчераПрава Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем
ВчераПолиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
ВчераГлава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира
ВчераГлава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд
ВчераПод натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим
ВчераГрузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
ВчераРоссия предложила США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
ВчераВ Батуми простились с жертвами обрушения жилого дома
ВчераКакое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году
ВчераЭкс-президент-нелегал и к кому примкнет Гахария – головоломки с политикой и без нее
ВчераПраздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми
ВчераГоры, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене