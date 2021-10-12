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Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
Власти связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T23:48+0400
2021-10-12T23:48+0400
2021-10-12T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Более ста жителей шведского города Нючёпинг, находящегося на юге страны, были привиты просроченной вакциной Pfizer, сообщила администрация региона Сёрмланд, где расположен населенный пункт, передает Sputnik Беларусь.Он также отметил, что препарат был просрочен на 11 дней. Власти региона уже связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки.По словам Йоханссона, граждане, которые привились просроченным препаратом, будут проинформированы об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.По состоянию на 12 октября, в Швеции свыше 84% населения привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 79% – полностью вакцинированы.
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Sputnik Грузия
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новости, в мире, швеция, коронавирус covid-19
Жителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
23:48 12.10.2021 (обновлено: 23:52 12.10.2021)
Власти связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik.
Более ста жителей шведского города Нючёпинг, находящегося на юге страны, были привиты просроченной вакциной Pfizer, сообщила администрация региона Сёрмланд, где расположен населенный пункт, передает Sputnik Беларусь
.
"Мы не справились с региональным контролем и, к сожалению, использовали вакцины из партии, срок годности которой истек", – заявил ответственный за программу вакцинации в данном регионе Магнус Йоханссон.
Он также отметил, что препарат был просрочен на 11 дней. Власти региона уже связались с производителями вакцины, чтобы узнать, может ли произошедшее повлиять на здоровье получивших эти прививки.
По словам Йоханссона, граждане, которые привились просроченным препаратом, будут проинформированы об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.
По состоянию на 12 октября, в Швеции свыше 84% населения привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 79% – полностью вакцинированы.