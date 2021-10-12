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Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира
Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T11:03+0400
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спорт
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грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузинская штангистка Натия Гаделия стала победительницей юниорского (U-18) чемпионата мира, проходящего в городе Джидда (Саудовская Аравия).В соревнованиях в весовой категории до 81 кг, Гаделия подняла 208 кг в сумме двоеборья (91 кг в рывке + 117 кг в толчке).Занявшую второе место Йекту Джамали из Ирана, грузинская спортсменка опередила на 3 кг. Бронзовым призером юношеского чемпионата мира стала россиянка Дарья Мещерякова (201 кг).Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузинские спортсмены на международной арене

Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира

11:03 12.10.2021
381
© Facebook / Georgian Weightlifting Federation ნათია გადელია
ნათია გადელია - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Facebook / Georgian Weightlifting Federation
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузинская штангистка Натия Гаделия стала победительницей юниорского (U-18) чемпионата мира, проходящего в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В соревнованиях в весовой категории до 81 кг, Гаделия подняла 208 кг в сумме двоеборья (91 кг в рывке + 117 кг в толчке).
Занявшую второе место Йекту Джамали из Ирана, грузинская спортсменка опередила на 3 кг. Бронзовым призером юношеского чемпионата мира стала россиянка Дарья Мещерякова (201 кг).
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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