https://sputnik-georgia.ru/20211012/zoloto-gruzinskaya-shtangistka-pobedila-na-yuniorskom-chempionate-mira-260463913.html
Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира
Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T11:03+0400
2021-10-12T11:03+0400
2021-10-12T11:03+0400
спорт
новости
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузинская штангистка Натия Гаделия стала победительницей юниорского (U-18) чемпионата мира, проходящего в городе Джидда (Саудовская Аравия).В соревнованиях в весовой категории до 81 кг, Гаделия подняла 208 кг в сумме двоеборья (91 кг в рывке + 117 кг в толчке).Занявшую второе место Йекту Джамали из Ирана, грузинская спортсменка опередила на 3 кг. Бронзовым призером юношеского чемпионата мира стала россиянка Дарья Мещерякова (201 кг).Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузинские спортсмены на международной арене
Золото! Грузинская штангистка победила на юниорском чемпионате мира
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik.
Грузинская штангистка Натия Гаделия стала победительницей юниорского (U-18) чемпионата мира
, проходящего в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В соревнованиях в весовой категории до 81 кг, Гаделия подняла 208 кг в сумме двоеборья (91 кг в рывке + 117 кг в толчке).
Занявшую второе место Йекту Джамали из Ирана, грузинская спортсменка опередила на 3 кг. Бронзовым призером юношеского чемпионата мира стала россиянка Дарья Мещерякова (201 кг).
Свою победу Гаделия посвятила памяти трагически погибших людей во время обрушения жилого дома в Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.