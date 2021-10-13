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https://sputnik-georgia.ru/20211013/delo-kartografov-sud-zanovo-nachinaet-protsess-po-david-garedzhi-260510486.html
Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
Обвиняемыми по делу проходят два бывших члена комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:11+0400
2021-10-13T16:26+0400
новости
грузия
суд
давид-гареджи
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд заново начал рассмотрение по существу дела о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран.Дело заново рассматривается из-за смены судьи. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.Грузинские активисты за два часа собрали сумму залога для картографов&gt;&gt;Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, смена судьи во время рассмотрения дела по существу является основанием для возобновления рассмотрения дела по существу.Как заявил журналистам до начала суда один из фигурантов дела Ивери Мелашвили, обвинение сфабриковано и он по-прежнему не признает себя виновным."Заседания не было примерно с июня. Наша стратегия та же. Без сомнения, все обвинения лишены оснований", – заявил Мелашвили. По его словам, у него есть основания думать, что дело политизировано. "Без сомнения, будут попытки связать Саакашвили с этим делом. Эти попытки были изначально. Они хотели выйти на руководство прежней власти. Возможно, они постараются выйти на (третьего) президента, поскольку все происходило во времена прошлого правительства", – отметил Мелашвили.Грузия завершает обустройство погранучастка в Давид-Гареджи&gt;&gt;На сегодняшнем заседании Тбилисского городского суда были рассмотрены организационные вопросы и назначена дата следующего заседания. Очередное заседание по делу состоится 27 октября, будут допрошены свидетели обвинения.Детали делаОсенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.Читайте также:Как идет процесс делимитации грузино-азербайджанской границыАрешидзе прокомментировал скандал вокруг Давид-Гареджи и утерянных картПатриархия Грузии сделала первое заявление после освобождения картографовПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, суд, давид-гареджи

Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи

15:11 13.10.2021 (обновлено: 16:26 13.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Обвиняемыми по делу проходят два бывших члена комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд заново начал рассмотрение по существу дела о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран.
Дело заново рассматривается из-за смены судьи. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.
Грузинские активисты за два часа собрали сумму залога для картографов>>
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, смена судьи во время рассмотрения дела по существу является основанием для возобновления рассмотрения дела по существу.
Как заявил журналистам до начала суда один из фигурантов дела Ивери Мелашвили, обвинение сфабриковано и он по-прежнему не признает себя виновным.
"Заседания не было примерно с июня. Наша стратегия та же. Без сомнения, все обвинения лишены оснований", – заявил Мелашвили.
По его словам, у него есть основания думать, что дело политизировано.
"Без сомнения, будут попытки связать Саакашвили с этим делом. Эти попытки были изначально. Они хотели выйти на руководство прежней власти. Возможно, они постараются выйти на (третьего) президента, поскольку все происходило во времена прошлого правительства", – отметил Мелашвили.
Грузия завершает обустройство погранучастка в Давид-Гареджи>>
На сегодняшнем заседании Тбилисского городского суда были рассмотрены организационные вопросы и назначена дата следующего заседания. Очередное заседание по делу состоится 27 октября, будут допрошены свидетели обвинения.
Детали дела
Осенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.
По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".
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На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.
У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.

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