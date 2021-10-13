https://sputnik-georgia.ru/20211013/dolgozhdannaya-pobeda-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kosovo-260492819.html

Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово

Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово

Сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц. 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T01:03+0400

2021-10-13T01:03+0400

2021-10-13T01:32+0400

грузия

футбол

сборная грузии по футболу

косово

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686803_0:0:1970:1108_1920x0_80_0_0_641c1e9f70ae3590620d7e237ecaaba4.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу обыграла на выезде Косово 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022.Гости вышли вперед на 11 минуте после того, как Торнике Окриашвили воспользовался грубейшей ошибкой вратаря хозяев Ариянета Мурича.После пропущенного мяча косовары перехватили инициативу, но сравнять счет смогли только под самый занавес первого тайма. Хвича Кварацхелия в своей штрафной площади сбил Рашицу, а назначенный пенальти четко реализовал Ведат Мурики.После перерыва на поле была равная борьба, которая, в основном, проходила в центре поля. Но на 82 минуте встречи наступила развязка. Ираклий Азаров навесил в штрафную площадь, а Зурико Давиташвили головой замкнул передачу и принес сборной Грузии первую победу в отборочном цикле ЧМ-2022.Благодаря этой победе сборная Грузии набрала четыре очка в семи матчах и переместилась на четвертое место в отборочной группе "В", опередив Косово. У обеих сборных одинаковое количество набранных очков, но у Грузии лучшая разница забитых и пропущенных мячей.Стоит также отметить, что сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц. Последний раз грузинская команда побеждала в отборочном цикле ЧМ в сентябре 2012 года.В параллельном матче группы "В" Швеция обыграла Грецию 2:0 и возглавила отборочную группу с 15 очками в шести играх.Заключительный отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 11 ноября дома против Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

косово

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, футбол, сборная грузии по футболу, косово, спорт, новости