Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211013/dolgozhdannaya-pobeda-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kosovo-260492819.html
Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
Сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц. 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T01:03+0400
2021-10-13T01:32+0400
грузия
футбол
сборная грузии по футболу
косово
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686803_0:0:1970:1108_1920x0_80_0_0_641c1e9f70ae3590620d7e237ecaaba4.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу обыграла на выезде Косово 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022.Гости вышли вперед на 11 минуте после того, как Торнике Окриашвили воспользовался грубейшей ошибкой вратаря хозяев Ариянета Мурича.После пропущенного мяча косовары перехватили инициативу, но сравнять счет смогли только под самый занавес первого тайма. Хвича Кварацхелия в своей штрафной площади сбил Рашицу, а назначенный пенальти четко реализовал Ведат Мурики.После перерыва на поле была равная борьба, которая, в основном, проходила в центре поля. Но на 82 минуте встречи наступила развязка. Ираклий Азаров навесил в штрафную площадь, а Зурико Давиташвили головой замкнул передачу и принес сборной Грузии первую победу в отборочном цикле ЧМ-2022.Благодаря этой победе сборная Грузии набрала четыре очка в семи матчах и переместилась на четвертое место в отборочной группе "В", опередив Косово. У обеих сборных одинаковое количество набранных очков, но у Грузии лучшая разница забитых и пропущенных мячей.Стоит также отметить, что сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц. Последний раз грузинская команда побеждала в отборочном цикле ЧМ в сентябре 2012 года.В параллельном матче группы "В" Швеция обыграла Грецию 2:0 и возглавила отборочную группу с 15 очками в шести играх.Заключительный отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 11 ноября дома против Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
косово
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686803_215:0:1800:1189_1920x0_80_0_0_a24fca24fd307e89a7d0c72f12df4383.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, футбол, сборная грузии по футболу, косово, спорт, новости

Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово

01:03 13.10.2021 (обновлено: 01:32 13.10.2021)
249
© photo : Georgian Football Federation / FBФутбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo : Georgian Football Federation / FB
Сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц.
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу обыграла на выезде Косово 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022.
Гости вышли вперед на 11 минуте после того, как Торнике Окриашвили воспользовался грубейшей ошибкой вратаря хозяев Ариянета Мурича.
После пропущенного мяча косовары перехватили инициативу, но сравнять счет смогли только под самый занавес первого тайма. Хвича Кварацхелия в своей штрафной площади сбил Рашицу, а назначенный пенальти четко реализовал Ведат Мурики.
После перерыва на поле была равная борьба, которая, в основном, проходила в центре поля. Но на 82 минуте встречи наступила развязка. Ираклий Азаров навесил в штрафную площадь, а Зурико Давиташвили головой замкнул передачу и принес сборной Грузии первую победу в отборочном цикле ЧМ-2022.
Благодаря этой победе сборная Грузии набрала четыре очка в семи матчах и переместилась на четвертое место в отборочной группе "В", опередив Косово. У обеих сборных одинаковое количество набранных очков, но у Грузии лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
Стоит также отметить, что сборная Грузии прервала серию из 23 матчей без побед в квалификации ЧМ. Серия длилась девять лет и один месяц. Последний раз грузинская команда побеждала в отборочном цикле ЧМ в сентябре 2012 года.
В параллельном матче группы "В" Швеция обыграла Грецию 2:0 и возглавила отборочную группу с 15 очками в шести играх.
Заключительный отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 11 ноября дома против Швеции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
202000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:31Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе
01:03Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
ВчераЖителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
ВчераО чем говорили на встрече Путин и Пашинян
ВчераОмбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
ВчераНеобходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ
ВчераСпециальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
ВчераВ мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
ВчераПрава Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем
ВчераПолиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
ВчераГлава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира
ВчераГлава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд
ВчераПод натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим
ВчераГрузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
ВчераРоссия предложила США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
ВчераВ Батуми простились с жертвами обрушения жилого дома
ВчераКакое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году
ВчераЭкс-президент-нелегал и к кому примкнет Гахария – головоломки с политикой и без нее
ВчераПраздник Светицховлоба пройдет без торжеств из-за трагедии в Батуми
ВчераГоры, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене