https://sputnik-georgia.ru/20211013/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-ogranicheno-260499977.html

Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено

Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено

По части дороги, ведущей в высокогорную Тушети, проехать могут только машины высокой проходимости 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. На самой опасной дороге Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, введены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения допустимо движение машин только высокой проходимости. Для остального вида автотранспорта движение запрещено.Движение свободно на 1-11 километре автомобильной дороги (отрезок Пшавели-Лечури).Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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