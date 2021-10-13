https://sputnik-georgia.ru/20211013/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-ogranicheno-260499977.html
Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
По части дороги, ведущей в высокогорную Тушети, проехать могут только машины высокой проходимости 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T11:54+0400
2021-10-13T11:54+0400
2021-10-13T12:01+0400
новости
грузия
дороги
тушети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251844671_0:52:1300:783_1920x0_80_0_0_24c982400bcca972b3ab07074a8d5321.png
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. На самой опасной дороге Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, введены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения допустимо движение машин только высокой проходимости. Для остального вида автотранспорта движение запрещено.Движение свободно на 1-11 километре автомобильной дороги (отрезок Пшавели-Лечури).Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251844671_94:0:1207:835_1920x0_80_0_0_8a721da203cada1b1aa7ea00b625c940.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги, тушети
Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
11:54 13.10.2021 (обновлено: 12:01 13.10.2021)
По части дороги, ведущей в высокогорную Тушети, проехать могут только машины высокой проходимости
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
На самой опасной дороге Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, введены ограничения, сообщает
департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В частности, на 10-72 километре (отрезок Лечури-Омало) дороги внутригосударственного значения допустимо движение машин только высокой проходимости. Для остального вида автотранспорта движение запрещено.
Движение свободно на 1-11 километре автомобильной дороги (отрезок Пшавели-Лечури).
Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
Эта дорога – единственная, связывающая Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.