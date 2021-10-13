https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruzinskiy-dzyudoist-vozglavil-mirovoy-reyting-260512865.html

Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг

Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг

Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T15:44+0400

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2021-10-13T16:00+0400

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лаша бекаури

грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг.Олимпийский чемпион Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, "лишил" первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях. Это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, грузинские спортсмены на международной арене