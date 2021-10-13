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Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:44+0400
2021-10-13T15:44+0400
2021-10-13T16:00+0400
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новости
грузия
федерация дзюдо грузии
лаша бекаури
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг.Олимпийский чемпион Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, "лишил" первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях. Это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, грузинские спортсмены на международной арене
Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
15:44 13.10.2021 (обновлено: 16:00 13.10.2021)
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik.
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг
Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг.
Олимпийский чемпион Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, "лишил" первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях. Это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).
Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).
Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.
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