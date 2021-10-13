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Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях 13.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
федерация дзюдо грузии
лаша бекаури
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг.Олимпийский чемпион Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, "лишил" первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях. Это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, федерация дзюдо грузии, лаша бекаури, грузинские спортсмены на международной арене

Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг

15:44 13.10.2021 (обновлено: 16:00 13.10.2021)
136
© REUTERS / SERGIO PEREZЛаша Бекаури радуется победе и золотой медали
Лаша Бекаури радуется победе и золотой медали - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг.
Олимпийский чемпион Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, "лишил" первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.
© REUTERS / ANNEGRET HILSEლაშა ბექაური
ლაშა ბექაური - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
ლაშა ბექაური
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях. Это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).
Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).
Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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