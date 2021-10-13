https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruzinskiy-tennisist-vyshel-v-18-finala-na-masters-v-ssha-260497051.html

Грузинский теннисист вышел в 1/8 финала на "Мастерс" в США

Грузинский теннисист вышел в 1/8 финала на "Мастерс" в США

Это лучшее выступление Басилашвили на "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, до этого грузин максимум доходил до второго раунда 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T11:34+0400

2021-10-13T11:34+0400

2021-10-13T11:34+0400

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грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР), вышел в 1/8 финала турнира из серии "Мастерс", проходящем в Индиан-Уэллсе (США).В третьем раунде турнира Басилашвили в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:2 обыграл испанца Альберта Рамоса (48). Матч продолжался почти три с половиной часа.Две первые партии прошли в равной борьбе с большим количеством ошибок у обоих теннисистов. Особенно не ладились дела на первой подаче. У Басилашвили процент попадания первым мячом составил 52 процента, а у Рамоса – 55. В общей сложности на двоих теннисисты сделали семь брейков в двух первых сетах.Картина изменилась в третьем решающем сете, когда у Басилашвили "пошла" подача. Грузинский теннисист выиграл 86 процентов мячей, сделал два брейка и выиграл сет 6:2.Выход в 1/8 финала позволил Басилашвили заработать 90 рейтинговых очков и 92 тысячи долларов призовых. Стоит также отметить, что это лучшее выступление Басилашвили на "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. До этого грузин максимум доходил до второго раунда.За выход в 1/4 финала турнира Басилашвили встретится с Кареном Хачановым из России. Соперники встречались между собой пять раз и пока минимальное преимущество (3:2) на стороне грузина.Общий призовой фонд BNP Paribas Open составляет девять миллионов 146 тысяч долларов США, а действующим победителем является Доминик Тим из Австрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, сша, грузинские спортсмены на международной арене