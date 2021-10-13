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Грузия заключила контракт с голливудскими киностудиями Paramount Pictures и A24

Грузия заключила контракт с голливудскими киностудиями Paramount Pictures и A24

Компания из Тбилиси будет сотрудничать с двумя крупнейшими кинокомпаниями Голливуда 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинская компания Postred подписала контракт по оказанию услуг двум крупным голливудским киностудиям – Paramount Pictures и A24.Postred осуществил аудиоозвучку для двух новых голливудских фильмов. Это картины "Крик 5" (Scream 5) Меттью Беттинелли и Тайлера Джиллети, а также черно-белый драматический фильм "Давай, давай" (C'mon C'mon) Майк Миллса с обладателем Оскара Хоакином Фениксом в главной роли."Помните на премьере этих фильмов, что грузинский творческий коллектив внес весомый вклад в их создание", - говорится в сообщении USAID – Агентства США по международному развитию, при поддержке которого и удалось достичь подписания контрактов.В частности, Агентство USAID помогло Postred в переговорах и заключении контрактов и продолжает помогать в получении сертификата Trusted Partner Network, являющегося стандартом индустрии Голливуда.После полной сертификации у Postred будет больше возможностей работать с крупными американскими киностудиями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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