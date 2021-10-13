https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruzovik-stolknulsya-s-passazhirskim-avtobusom-v-azerbaydzhane-est-zhertvy-260499357.html

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Азербайджане, есть жертвы

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Азербайджане, есть жертвы

По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T12:49+0400

2021-10-13T12:49+0400

2021-10-13T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пять человек погибли, еще 21 пострадали в результате крупного ДТП в Азербайджане, сообщает Sputnik Азербайджан.Смертельная авария произошла на Сураханской круговой развязке. Грузовик Mercedes, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом.По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем. Им оказался 19-летний мужчина, который занимался незаконными перевозками.Задержан водитель грузовика, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По факту начато расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, азербайджан, дтп, авария