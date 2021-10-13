https://sputnik-georgia.ru/20211013/kakogo-chisla-mavlid-an-nabi-ili-den-rozhdeniya-osnovopolozhnika-islama-v-2021-260519613.html

Какого числа Мавлид ан-Наби или день рождения основоположника ислама в 2021?

Какого числа Мавлид ан-Наби или день рождения основоположника ислама в 2021?

Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, празднуют в 11-12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль

2021-10-13T18:47+0400

2021-10-13T18:47+0400

2021-10-13T18:47+0400

справки

календарь религиозных праздников

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В переводе с арабского Мавлид ан-Наби означает рождение Пророка - в 2021-м священная ночь выпадает на 17-18 октября.Рождение Пророка основные течения в исламе празднуют в разные дни – сунниты отмечают день рождения Пророка Мухаммеда 12-го числа Раби аль-авваль, а шииты — 17-го.Раби-уль-авваль — месяц, в котором родился Пророк Мухаммед, а затем и скончался, занимает особое место в мусульманском календаре.Точная дата рождения Пророка Мухаммеда осталась неизвестна, поэтому праздник рождества основоположника ислама в действительности приурочен к дню его смерти.Согласно исламу, смерть — это не что иное, как рождение для вечной жизни.Отмечать Мавлид ан-Наби или рождение Пророка Мухаммеда стали лишь через 300 лет после прихода ислама.Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама – третья дата по почитанию для мусульман. Первые два места занимают праздники, которые Пророк Мухаммед праздновал при жизни — Ураза-байрам и Курбан-байрам.В исламских странах в Мавлид ан-Наби проводят традиционные мавлиды – торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка и рассказывают обо всем, что с ним связано.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , календарь религиозных праздников