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https://sputnik-georgia.ru/20211013/kakogo-chisla-mavlid-an-nabi-ili-den-rozhdeniya-osnovopolozhnika-islama-v-2021-260519613.html
Какого числа Мавлид ан-Наби или день рождения основоположника ислама в 2021?
Какого числа Мавлид ан-Наби или день рождения основоположника ислама в 2021?
Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, празднуют в 11-12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль
2021-10-13T18:47+0400
2021-10-13T18:47+0400
справки
календарь религиозных праздников
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В переводе с арабского Мавлид ан-Наби означает рождение Пророка - в 2021-м священная ночь выпадает на 17-18 октября.Рождение Пророка основные течения в исламе празднуют в разные дни – сунниты отмечают день рождения Пророка Мухаммеда 12-го числа Раби аль-авваль, а шииты — 17-го.Раби-уль-авваль — месяц, в котором родился Пророк Мухаммед, а затем и скончался, занимает особое место в мусульманском календаре.Точная дата рождения Пророка Мухаммеда осталась неизвестна, поэтому праздник рождества основоположника ислама в действительности приурочен к дню его смерти.Согласно исламу, смерть — это не что иное, как рождение для вечной жизни.Отмечать Мавлид ан-Наби или рождение Пророка Мухаммеда стали лишь через 300 лет после прихода ислама.Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама – третья дата по почитанию для мусульман. Первые два места занимают праздники, которые Пророк Мухаммед праздновал при жизни — Ураза-байрам и Курбан-байрам.В исламских странах в Мавлид ан-Наби проводят традиционные мавлиды – торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка и рассказывают обо всем, что с ним связано.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , календарь религиозных праздников

Какого числа Мавлид ан-Наби или день рождения основоположника ислама в 2021?

18:47 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкТрадиционный съезд мусульман "Изге Болгар Жыены" в Татарстане
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Татарстане - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Мавлид ан-Наби, или священную ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, празднуют в 11-12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль
В переводе с арабского Мавлид ан-Наби означает рождение Пророка - в 2021-м священная ночь выпадает на 17-18 октября.
Рождение Пророка основные течения в исламе празднуют в разные дни – сунниты отмечают день рождения Пророка Мухаммеда 12-го числа Раби аль-авваль, а шииты — 17-го.
Раби-уль-авваль — месяц, в котором родился Пророк Мухаммед, а затем и скончался, занимает особое место в мусульманском календаре.
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Города мира. Шарм-эль-Шейх
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Точная дата рождения Пророка Мухаммеда осталась неизвестна, поэтому праздник рождества основоположника ислама в действительности приурочен к дню его смерти.
Согласно исламу, смерть — это не что иное, как рождение для вечной жизни.
Отмечать Мавлид ан-Наби или рождение Пророка Мухаммеда стали лишь через 300 лет после прихода ислама.
Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама – третья дата по почитанию для мусульман. Первые два места занимают праздники, которые Пророк Мухаммед праздновал при жизни — Ураза-байрам и Курбан-байрам.
© AP Photo / Mahmoud IlleanПандемия коронавируса COVID и ислам. Женщина молится у мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Пандемия коронавируса COVID и ислам. Женщина молится у мечети Аль-Акса в Иерусалиме - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Пандемия коронавируса COVID и ислам. Женщина молится у мечети Аль-Акса в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
В исламских странах в Мавлид ан-Наби проводят традиционные мавлиды – торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка и рассказывают обо всем, что с ним связано.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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