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Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"
Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"
Серебряная монета диаметром 40 мм и весом 31,1 г. поражает своей детализацией и качеством 13.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-13T15:19+0400
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поэма "витязь в тигровой шкуре"
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коллекционную монету, изображающую эпизод из известной грузинской поэмы XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", выпустили в Литве. Ее создали грузинские художники.Как говорится в сообщении Литовского монетного двора (Lithuanian Mint), поэма Руставели считается "одним из наиболее значительных произведений в истории средневековой литературы". Именно поэтому Литовский монетный двор создал "впечатляющую серию монет", названную в честь поэмы.Первая монета в серии отражает один из "самых великолепных эпизодов поэмы" – коронацию Тинатин, единственной дочери царя, которая должна заменить отца после смерти.Серебряные монеты достоинством в один доллар вышли тиражом в тысячу экземпляров. Стоимость каждой – 119 евро. Монета является результатом проекта, возглавляемого грузинским графическим дизайнером Ивой Джанезашвили, а иллюстрация принадлежит художнику Мамуке Микеладзе.На аверсе монеты изображен портрет королевы Елизаветы II, а на реверсе – коронация царицы Тинатин."Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, в мире, грузия, литва, коллекционная монета, поэма "витязь в тигровой шкуре"

Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"

13:34 13.10.2021 (обновлено: 15:19 13.10.2021)
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© photo: Sputnik / levan AvlabreliФлаг Грузии на фоне иллюстраций к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", расположенных на здании Парламента Грузии
Флаг Грузии на фоне иллюстраций к поэме Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре, расположенных на здании Парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / levan Avlabreli
Серебряная монета диаметром 40 мм и весом 31,1 г. поражает своей детализацией и качеством
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коллекционную монету, изображающую эпизод из известной грузинской поэмы XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", выпустили в Литве. Ее создали грузинские художники.
Как говорится в сообщении Литовского монетного двора (Lithuanian Mint), поэма Руставели считается "одним из наиболее значительных произведений в истории средневековой литературы". Именно поэтому Литовский монетный двор создал "впечатляющую серию монет", названную в честь поэмы.
Первая монета в серии отражает один из "самых великолепных эпизодов поэмы" – коронацию Тинатин, единственной дочери царя, которая должна заменить отца после смерти.
Серебряные монеты достоинством в один доллар вышли тиражом в тысячу экземпляров. Стоимость каждой – 119 евро. Монета является результатом проекта, возглавляемого грузинским графическим дизайнером Ивой Джанезашвили, а иллюстрация принадлежит художнику Мамуке Микеладзе.

"Процесс чеканки очень точен, поэтому работа особенно увлекательна своей детализацией. Элементы объединяются в единое целое, передавая уникальную традиционную картвельскую символику", – сказано в сообщении Lithuanian Mint.

На аверсе монеты изображен портрет королевы Елизаветы II, а на реверсе – коронация царицы Тинатин.
"Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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