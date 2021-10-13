https://sputnik-georgia.ru/20211013/khudozhniki-iz-gruzii-sozdali-litovskuyu-monetu-so-stsenoy-iz-vityazya-v-tigrovoy-shkure-260500505.html

Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"

Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"

Серебряная монета диаметром 40 мм и весом 31,1 г. поражает своей детализацией и качеством 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T13:34+0400

2021-10-13T13:34+0400

2021-10-13T15:19+0400

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поэма "витязь в тигровой шкуре"

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Коллекционную монету, изображающую эпизод из известной грузинской поэмы XII века Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", выпустили в Литве. Ее создали грузинские художники.Как говорится в сообщении Литовского монетного двора (Lithuanian Mint), поэма Руставели считается "одним из наиболее значительных произведений в истории средневековой литературы". Именно поэтому Литовский монетный двор создал "впечатляющую серию монет", названную в честь поэмы.Первая монета в серии отражает один из "самых великолепных эпизодов поэмы" – коронацию Тинатин, единственной дочери царя, которая должна заменить отца после смерти.Серебряные монеты достоинством в один доллар вышли тиражом в тысячу экземпляров. Стоимость каждой – 119 евро. Монета является результатом проекта, возглавляемого грузинским графическим дизайнером Ивой Джанезашвили, а иллюстрация принадлежит художнику Мамуке Микеладзе.На аверсе монеты изображен портрет королевы Елизаветы II, а на реверсе – коронация царицы Тинатин."Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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