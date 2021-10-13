https://sputnik-georgia.ru/20211013/klintsevich-peregovory-uzbekistana-s-talibami-kak-glotok-vozdukha---video-260501551.html

Клинцевич: переговоры Узбекистана с талибами* как глоток воздуха – видео

Клинцевич: переговоры Узбекистана с талибами* как глоток воздуха – видео

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью Sputnik высказал свое мнение по развитию ситуации на Ближнем Востоке в ближвйшем... 13.10.2021, Sputnik Грузия

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Талибы* крайне заинтересованы вступить в диалог с любым инвестором для развития дорожно-транспортной системы и полезных ископаемых в Афганистане. Об этом заявил Клинцевич со ссылкой на личные источники. "Вот только кто найдется такой смелый?" – спрашивает он. Мало того, что в страну, на 2/3 покрытую горами, придется вложить даже не миллионы, а миллиарды, чтобы на выходе получить десятки миллиардов прибыли, так еще потом и обвинить могут в финансировании террористической деятельности. Что если "Талибан"* не сдержит свои позитивные обещания и там начнут доминировать люди с военно-политическими установками? При этом Узбекистан все делает правильно, пытаясь наладить взаимоотношения с Афганистаном, считает Клинцевич.:* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.

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