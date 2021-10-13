https://sputnik-georgia.ru/20211013/minfin-gruzii-subsidiy-na-kommunalnye-raskhody-zimoy-dlya-vsekh-ne-budet-260524336.html

Государство поможет оплачивать коммунальные расходы зимой лишь части населения Грузии

Государство поможет оплачивать коммунальные расходы зимой лишь части населения Грузии

Для самой нуждающейся части населения субсидии будут сохранены, отметили в Минфине Грузии 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Государственный бюджет Грузии не предусматривает субсидий на оплату коммунальных услуг в зимний период для всего населения, заявил замглавы Минфина Георгий Какауридзе.В прошлом году государство оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, чье пользование электроэнергии не превышало 200 квт/час или не более 200 кубометров природного газа. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим.В то же время он отметил, что для самой нуждающейся части населения субсидии будут сохранены.Против субсидирования коммунальных услуг ранее выступил и Национальный банк Грузии. По его мнению, базовый эффект прошлой субсидии значительно увеличит годовой уровень инфляции в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года.В этом году в Грузии повысились тарифы на коммунальные услуги.С 1 июня компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Тбилисцы будут платить за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.Что касается тарифа на электроэнергию, он повысился с 1 января.Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC), тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Повысился тариф и на воду. С 1 января жители Тбилиси и Мцхета, у которых стоят счетчики, платят 0,5 лари вместо 0,33 за кубометр воды.Остальные платят за воду в зависимости от количества членов в семье. Для таких абонентов ежемесячный тариф составляет 4,518 лари вместо 3,9 на одного человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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