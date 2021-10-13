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Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе

Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе

Глава Пентагона завершит терне по Европе встречей с союзниками в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Министр обороны США Ллойд Остин посетит на следующей неделе Грузию, Украину, Румынию и Бельгию, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, Украине и Румынии, а также он (Остин – ред.) завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО", - сказал Кирби на пресс-конференции.Он не привел подробностей визита Остина в бывшие советские республики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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