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Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео
Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T14:37+0400
2021-10-13T14:37+0400
2021-10-13T14:37+0400
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О таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.Смотрите на видео также:
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, вирусные видео
Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
О таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.
На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.
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