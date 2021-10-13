Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211013/nastoyaschiy-dzhentlmen-kot-pokoril-sotsseti-svoey-zabotoy-o-sobake--video-260509037.html
Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео
Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T14:37+0400
2021-10-13T14:37+0400
видеоклуб
кошки
собака
видео с животными
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24698/05/246980541_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5a3e839e3547840b00f93235e41d2c46.png
О таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24698/05/246980541_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_99197b5a76a07ce1216a1846f3ad2482.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, вирусные видео

Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео

14:37 13.10.2021
138
© Youtube / ViralHogНастоящий джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео
Настоящий джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© Youtube / ViralHog
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
О таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.
На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.
Смотрите на видео также:
Слишком толстый кот пытается отбиться от игривой собаки, но тщетно
Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ
Маленькая собака позвала большого брата разобраться с обижающим ее котом
Кот застал собак за раздиранием его игрушечной копии – видео бесценной реакции пушистого
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:30Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
16:24Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме
16:14Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
16:14Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией
15:49Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии
15:44Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
15:34В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
15:16Вакцинация в Грузии – последние данные
15:11Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
15:04Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы
14:50Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме
14:33Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
14:21"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России
14:18"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
14:03"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз
13:49Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС
13:34Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"
13:25"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину
13:19Тренер сборной Грузии: победа над Косово придаст футболистам уверенности
13:04Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки