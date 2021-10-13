https://sputnik-georgia.ru/20211013/nastoyaschiy-dzhentlmen-kot-pokoril-sotsseti-svoey-zabotoy-o-sobake--video-260509037.html

Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео

Настоящий джентльмен: кот покорил соцсети своей заботой о собаке – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T14:37+0400

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О таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, вирусные видео