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Почему Пикассо скрыл под картиной рисунок обнаженной женщины? Подробности загадки века
Почему Пикассо скрыл под картиной рисунок обнаженной женщины? Подробности загадки века
Специалисты не только нашли таинственную женщину Пикассо, но и предположили, что художник испытывал к ней чувства 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T19:55+0400
2021-10-13T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Открыта еще одна большая загадка искусствоведов - оказалось, что под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого" скрывался рисунок обнаженной женщины, сообщает CNN.Любопытно, что эту тайную работу позволил увидеть рентгенофлуоресцентный анализ. Но производившая исследование компания Oxia Palus на этом не остановилась, а пошла дальше. С помощью искусственного интеллекта и 3D-печати ученые воссоздали записанное полотно.Эксперты отмечают, что обнаруженная картина относится к "голубому" периоду творчества Пикассо (с 1901 по 1904 год). В то время живописец создавал монохромные произведения в оттенках голубого и зеленого. И теплые тона в свои работы он добавлял редко. Дело в том, что тогда Пикассо было очень трудно продавать эти мрачные картины, которые, кстати, сегодня они пользуются большой популярностью среди ценителей искусства.Примечательно, что фигуру женщины можно увидеть на эскизах художника и на другой его картине — "Жизнь" ("La vie"). "Это позволяет предположить, что он испытывал к ней чувства", — добавляет Канн.Тай Мерфи, специалист по наследию Пикассо из компании Domos Art Advisors, подтверждает, что полотно, созданное искусственным интеллектом действительно похоже на картины Пикассо "голубого" периода. Однако он считает, что при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал.Между тем, Дэвид Дибоса, лектор в Колледже искусств Челси, уверен в том, что все поклонники творчества Пикассо будут взволнованны из-за восстановления работы художника. Но преподаватель сомневается в том, нужно ли было распечатывать картину на холсте. По его мнению, полотно было бы доступнее для широкой аудитории, если бы его представили в качестве цифрового произведения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, искусство, художник

Почему Пикассо скрыл под картиной рисунок обнаженной женщины? Подробности загадки века

19:55 13.10.2021
372
© AP PhotoПабло Пикассо, фото из архива
Пабло Пикассо, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© AP Photo
Специалисты не только нашли таинственную женщину Пикассо, но и предположили, что художник испытывал к ней чувства
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Открыта еще одна большая загадка искусствоведов - оказалось, что под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого" скрывался рисунок обнаженной женщины, сообщает CNN.
Любопытно, что эту тайную работу позволил увидеть рентгенофлуоресцентный анализ. Но производившая исследование компания Oxia Palus на этом не остановилась, а пошла дальше. С помощью искусственного интеллекта и 3D-печати ученые воссоздали записанное полотно.
Эксперты отмечают, что обнаруженная картина относится к "голубому" периоду творчества Пикассо (с 1901 по 1904 год). В то время живописец создавал монохромные произведения в оттенках голубого и зеленого. И теплые тона в свои работы он добавлял редко. Дело в том, что тогда Пикассо было очень трудно продавать эти мрачные картины, которые, кстати, сегодня они пользуются большой популярностью среди ценителей искусства.

Что касается картины "Завтрак слепого", то его гениальный художник написал поверх обнаженной фигуры в 1903 году. "Вероятно ему не хотелось закрашивать рисунок, но он был беден, а материалы для создания новой работы стоили дорого", — предполагает Джордж Канн, один из создателей Oxia Palus.

Примечательно, что фигуру женщины можно увидеть на эскизах художника и на другой его картине — "Жизнь" ("La vie"). "Это позволяет предположить, что он испытывал к ней чувства", — добавляет Канн.
Тай Мерфи, специалист по наследию Пикассо из компании Domos Art Advisors, подтверждает, что полотно, созданное искусственным интеллектом действительно похоже на картины Пикассо "голубого" периода. Однако он считает, что при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал.
Нашлись и те, кто раскритиковал воссоздание картины Пикассо посредством подобных технологий. Однако Мерфи не видит в этом никакой проблемы. Он напоминает, что у художников всегда есть подражатели.
Между тем, Дэвид Дибоса, лектор в Колледже искусств Челси, уверен в том, что все поклонники творчества Пикассо будут взволнованны из-за восстановления работы художника. Но преподаватель сомневается в том, нужно ли было распечатывать картину на холсте. По его мнению, полотно было бы доступнее для широкой аудитории, если бы его представили в качестве цифрового произведения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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