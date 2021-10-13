https://sputnik-georgia.ru/20211013/serial-igra-v-kalmara-stal-samym-populyarnym-v-istorii-netflix-260520798.html

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Этот остросюжетный южнокорейский веб-сериал в жанре выживания уже покорил абсолютное большинство зрителей со всего мира 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T19:09+0400

2021-10-13T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Южнокорейский сериал в жанре выживания "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix."Игра в кальмара" официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", - говорится в сообщении Netflix в Twitter.По сюжету, четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (денежная единица Кореи). Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Но ставки в игре смертельно высоки.Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк. Главные роли исполнили Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Чжун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рён. Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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