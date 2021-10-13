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Сфера строительства в Грузии - эксперт назвал причину всех проблем
Сфера строительства в Грузии - эксперт назвал причину всех проблем
Одной из причин хаоса в строительной сфере Грузии является упразднение министерства строительства в 2004 году, считает доктор технических наук Анзор... 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T20:43+0400
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экспертное мнение
обрушение жилого дома в батуми
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Об этом эксперт рассказал в ходе пресс-конференции "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Анзор Саканделидзе уверен, что предпосылкой всех проблем, существующих в строительной сфере Грузии, стало упразднение министерства строительства в 2004 года, и он, вместе с коллегами, уже много лет требует его восстановления - но пока безуспешно. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! "К сожалению, трагедия (в Батуми) не последняя - это будет продолжаться, пока мы не восстановим министерство строительства, которое, кроме Грузии, не упразднили ни в одной постсоветской стране", - заявил Саканделидзе.Пятиэтажный дом с двумя надстроенными этажами обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих конструкций на первом этаже.
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видео, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, обрушение жилого дома в батуми, видео

Сфера строительства в Грузии - эксперт назвал причину всех проблем

20:43 13.10.2021 (обновлено: 20:45 13.10.2021)
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© video: Sputnik / Alex Shlamov
Одной из причин хаоса в строительной сфере Грузии является упразднение министерства строительства в 2004 году, считает доктор технических наук Анзор Саканделидзе.
Об этом эксперт рассказал в ходе пресс-конференции "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Анзор Саканделидзе уверен, что предпосылкой всех проблем, существующих в строительной сфере Грузии, стало упразднение министерства строительства в 2004 года, и он, вместе с коллегами, уже много лет требует его восстановления - но пока безуспешно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
"К сожалению, трагедия (в Батуми) не последняя - это будет продолжаться, пока мы не восстановим министерство строительства, которое, кроме Грузии, не упразднили ни в одной постсоветской стране", - заявил Саканделидзе.
Пятиэтажный дом с двумя надстроенными этажами обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих конструкций на первом этаже.
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